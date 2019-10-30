За день до початку розведення у Золотому-4 стріляли – СЦКК Суспільство | 30-10-2019, 08:49 0 73 Увечері 28 жовтня у напрямку Золотого-4 стріляли по житлових будинках, повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.



Джерело: повідомлення штабу Операції об’єднаних сил



Дослівно: "28.10.2019, у період з 20.45 до 21.25 та з 21.53 до 22.40 з боку ЗФ РФ у напрямку н.п. Золоте-4 здійснено обстріли із застосуванням стрілецької зброї".



Деталі: 29 жовтня мобільна група української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) провела фотофіксацію за фактом обстрілу житлових будинків у н.п. Золоте-4 Попаснянського району Луганської області.



Прибувши на місце обстрілу, мобільна спостережна група виявила:



- приватний будинок по вулиці Горіховій 25 зазнав ушкоджень від стрілецької зброї калібру 7,62 мм. На місці обстрілу групою додатково проведено опитування місцевих жителів та, з їхньою допомогою, виявлено отвори у пластиковому облицюванні будинку.



- приватний будинок по вулиці Довженка 28 зазнав ушкоджень від стрілецької зброї калібру 7,62 мм. На місці обстрілу групою додатково проведено опитування місцевих жителів та, з їхньою допомогою, виявлено 3 отвори в покрівлі будинку.



Постраждалих внаслідок обстрілів осіб немає.