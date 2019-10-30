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За день до початку розведення у Золотому-4 стріляли – СЦКК
|Суспільство | 30-10-2019, 08:49
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|Увечері 28 жовтня у напрямку Золотого-4 стріляли по житлових будинках, повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.
Джерело: повідомлення штабу Операції об’єднаних сил
Дослівно: "28.10.2019, у період з 20.45 до 21.25 та з 21.53 до 22.40 з боку ЗФ РФ у напрямку н.п. Золоте-4 здійснено обстріли із застосуванням стрілецької зброї".
Деталі: 29 жовтня мобільна група української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) провела фотофіксацію за фактом обстрілу житлових будинків у н.п. Золоте-4 Попаснянського району Луганської області.
Прибувши на місце обстрілу, мобільна спостережна група виявила:
- приватний будинок по вулиці Горіховій 25 зазнав ушкоджень від стрілецької зброї калібру 7,62 мм. На місці обстрілу групою додатково проведено опитування місцевих жителів та, з їхньою допомогою, виявлено отвори у пластиковому облицюванні будинку.
- приватний будинок по вулиці Довженка 28 зазнав ушкоджень від стрілецької зброї калібру 7,62 мм. На місці обстрілу групою додатково проведено опитування місцевих жителів та, з їхньою допомогою, виявлено 3 отвори в покрівлі будинку.
Постраждалих внаслідок обстрілів осіб немає.
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