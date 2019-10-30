Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил Суспільство | 30-10-2019, 10:33 0 52



Усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил відкрились згідно осіннього графіку та працюють у штатному режимі.



Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:



«Майорське» – 35/60; «Мар’їнка» – 0/70; «Новотроїцьке» – 25/50; «Гнутове» – 10/10.



За минулу добу через КПВВ прослідувало понад 42,7 тисячі осіб та 4,9 тисячі транспортних засобів:



«Майорське» – 10000 осіб та 1180 транспортних засобів;



«Мар’їнка» – 8800 осіб та 1400 транспортних засобів;



«Новотроїцьке» – 8400 осіб та 1480 транспортних засобів;



«Гнутове» – 3700 осіб та 830 транспортних засобів;



«Станиця Луганська» – 11850 осіб.



Прикордонним нарядом від Донецького загону в КПВВ «Новотроїцьке» у громадянина України виявлено паспортний документ, що перебуває в розшуку за базами даних Інтерпол. Громадянина з документом передано співробітникам Національної поліції для прийняття правового рішення.



У КПВВ «Мар’їнка» двоє громадян України намагалися за 500 та 200 гривень домовитися з прикордонниками Краматорського загону про пропуск їх на тимчасово окуповану територію з товарами. Громадян та грошові кошти передано співробітникам Національної поліції.





