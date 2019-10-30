Сергій Дейнеко взяв участь у 24-й міжнародній конференції керівників прикордонних відомств у Варшаві Суспільство | 30-10-2019, 10:34 0 40

3 29 жовтня в Польщі розпочала роботу 24-та міжнародна конференція для керівників прикордонних відомств. Вона організована Європейською Агенцією з прикордонної та берегової охорони FRONTEX.



Участь в конференції взяв і Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко.



Відкриваючи захід виконавчий директор Агенції FRONTEX Фабріс Лежері наголосив на важливості конференції, на якій її учасники зможуть обмінятися досвідом, а також виокремити важливі аспекти дій з підготовки, запобігання та реагування на порушення, як запоруки безпеки кордону.



Необхідність посилення співпраці з прикордонної безпеки також озвучили уповноважений внутрішніх справ, міграції та громадянства Республіки Польщі і Генеральний директор Міжнародної організації з міграції.



Згодом учасники заходу мали панельні дебати та пленарне обговорення з управління кордонами, де дискутували як досягти балансу між спрощенням формальностей та безпекою, багатофункціональності військово-морської діяльності, як засобу протидії злочинності та іншим загрозам, і сучасних підходів до інтегрованого управління кордонами.



Крім того, в рамках конференції Голова Держприкордонслужби разом з виконавчим директором Агенції FRONTEX обговорили підсумки спільної діяльності та напрямки розширення співробітництва.



Зокрема Сергій Дейнеко подякував Фабрісу Лежері за допомогу Агенції у написанні нової Стратегії інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року, що схвалена КМУ в липні цього року, та приєднання Національної академії ДПСУ до мережі Партнерських академій Агенції FRONTEX.



Голова Держприкордонслужби підтвердив також готовність прикордонного відомства України до проведення заходів, визначених Планом Оперативного співробітництва з Агенцією FRONTEX на 2019-2021 роки.



Окремо Сергій Дейнеко висловив пропозицію відновити для Державної прикордонної служби України тренінги за тематикою виявлення підроблених документів, планування дій в умовах надзвичайних та кризових ситуацій в пунктах пропуску, застосування зброї та спеціальних засобів, боротьби з корупцією та інші.



Також наголошувалося на можливості використання потужностей Національної академії ДПСУ для проведення тематичних тренінгів з європейськими експертами і з країн Східного партнерства, та запропоновано удосконалити процес взаємодії з обміну інформацією на паритетних засадах.





