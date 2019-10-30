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Сергій Дейнеко взяв участь у 24-й міжнародній конференції керівників прикордонних відомств у Варшаві
|Суспільство | 30-10-2019, 10:34
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3 29 жовтня в Польщі розпочала роботу 24-та міжнародна конференція для керівників прикордонних відомств. Вона організована Європейською Агенцією з прикордонної та берегової охорони FRONTEX.
Участь в конференції взяв і Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко.
Відкриваючи захід виконавчий директор Агенції FRONTEX Фабріс Лежері наголосив на важливості конференції, на якій її учасники зможуть обмінятися досвідом, а також виокремити важливі аспекти дій з підготовки, запобігання та реагування на порушення, як запоруки безпеки кордону.
Необхідність посилення співпраці з прикордонної безпеки також озвучили уповноважений внутрішніх справ, міграції та громадянства Республіки Польщі і Генеральний директор Міжнародної організації з міграції.
Згодом учасники заходу мали панельні дебати та пленарне обговорення з управління кордонами, де дискутували як досягти балансу між спрощенням формальностей та безпекою, багатофункціональності військово-морської діяльності, як засобу протидії злочинності та іншим загрозам, і сучасних підходів до інтегрованого управління кордонами.
Крім того, в рамках конференції Голова Держприкордонслужби разом з виконавчим директором Агенції FRONTEX обговорили підсумки спільної діяльності та напрямки розширення співробітництва.
Зокрема Сергій Дейнеко подякував Фабрісу Лежері за допомогу Агенції у написанні нової Стратегії інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року, що схвалена КМУ в липні цього року, та приєднання Національної академії ДПСУ до мережі Партнерських академій Агенції FRONTEX.
Голова Держприкордонслужби підтвердив також готовність прикордонного відомства України до проведення заходів, визначених Планом Оперативного співробітництва з Агенцією FRONTEX на 2019-2021 роки.
Окремо Сергій Дейнеко висловив пропозицію відновити для Державної прикордонної служби України тренінги за тематикою виявлення підроблених документів, планування дій в умовах надзвичайних та кризових ситуацій в пунктах пропуску, застосування зброї та спеціальних засобів, боротьби з корупцією та інші.
Також наголошувалося на можливості використання потужностей Національної академії ДПСУ для проведення тематичних тренінгів з європейськими експертами і з країн Східного партнерства, та запропоновано удосконалити процес взаємодії з обміну інформацією на паритетних засадах.
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