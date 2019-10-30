Голосами 288 депутатів Верховна Рада України прийняла Закон щодо забезпечення інженерно-технічного облаштування та утримання державного кордону Суспільство | 30-10-2019, 10:35 0 54



Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо інженерно-технічного облаштування та утримання державного кордону» (№0905).



Закон підтримали 288 народних депутатів.



Ним визначаються розміри земельних ділянок, які надаються органам Державної прикордонної служби України для будівництва та утримання інженерно-технічних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій та інших об’єктів прикордонної інфраструктури, завширшки 30-50 метрів уздовж усієї лінії державного кордону. Також суттєвим є звільнення органів прикордонного відомства від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.



Відповідні зміни внесено до Земельного кодексу, Водного кодексу, Закону України «Про державний кордон України».



Метою прийняття цього акту є створення належних умов для інженерно-технічного облаштування державного кордону України із суміжними державами, насамперед з РФ, з метою забезпечення національної безпеки і оборони, виконання Держприкордонслужбою завдань з охорони та захисту державного кордону шляхом нормативно-правового визначення розмірів земельних ділянок, які надаються органам Держприкордонслужби.



Крім того, цей закон досить актуальний, оскільки до цього жодним нормативно-правовим актом не було визначено розміру земельних ділянок, що надаються органам Державної прикордонної служби України для створення прикордонної інфраструктури на кордоні.



Відмітимо, що інженерне облаштування кордону - одне з головних завдань Державної прикордонної служби України. Це значно підвищує захищеність державного кордону та ефективність його охорони.



Передбачено, що закон набуде чинності з 1 січня 2020 року.





