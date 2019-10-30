Продаж товарів через Інтернет-магазин фізичною особою-підприємцем Суспільство | 30-10-2019, 11:30 0 51



Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що фізична особа - підприємець (далі ‒ ФОП) може здійснювати торгівлю через власний Інтернет - магазин і при цьому застосовувати спрощену систему оподаткування 2 або 3 групи.

Нормами Податкового кодексу України (далі ‒ ПКУ) дозволено продаж товарів платниками єдиного податку як громадянам, так і суб’єктам господарювання.

Код виду економічної діяльності (КВЕД) 47.91 – роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет.

У разі здійснення діяльності через Інтернет - магазин підприємцю слід дотримуватися норм ПКУ, що регулює спрощену систему оподаткування.

Це, зокрема, контроль обсягу доходу (2 група – 1,5 млн. грн., 3 група – 5 млн. грн. на рік), необхідність застосування РРО після перевищення обсягу продажу в 1 млн. грн. Останнє не стосується ФОПів, які здійснюють продаж технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту. Для них застосування РРО є обов’язковим (п.296.10 ст. 296 ПКУ).

Також необхідно дотримуватися норми ПКУ (п.291.6 ст. 291 ПКУ), що зобов’язує платників єдиного податку здійснювати розрахунки за відвантажені товари виключно в грошовій формі (готівковій, безготівковій).