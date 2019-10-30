На Львівщині двом громадам повернули 8 га землі Суспільство | 30-10-2019, 13:00 0 17



Буський та Бродівський районні суди цьогоріч задоволили п’ять заяв Радехівської місцевої прокуратури щодо визнання відумерлою спадщини після смерті громадян.

Прокуратура вимагала 8 га землі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва передати у власність громадам Кізлівської та Лешнівської сільських рад.

Зазначимо, що прокурор звернувся до суду, оскільки було порушено інтереси держави внаслідок невжиття органами місцевого самоврядування заходів щодо оформлення права власності на ці земельні ділянки, що могло призвести до їх протиправного використання.

Відтак, після набрання рішеннями судів законної сили, завдяки заходам, вжитим прокуратурою на стадії їх реального виконання, у жовтні цього року земельні ділянки вартістю понад 5,4 млн грн, повернуто до комунальної власності.



Пресслужба прокуратури Львівської області

