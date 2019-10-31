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Водій рейсового автобуса намагався незаконно провезти через кордон цифрової техніки на понад 100 тисяч гривень

Суспільство | 30-10-2019, 13:32Коментарів: 0 0 Переглядів: 98 98    

Водій рейсового автобуса намагався незаконно провезти через кордон цифрової техніки на понад 100 тисяч гривень

Мобільні телефони, планшети, фотоапарати, а також годинники намагався сьогодні зранку ввезти в Україну з Республіки Польщі громадянин України, 45-річний мешканець Тернопільщини. Як водій рейсового автобуса «Щецін - Вінниця» він прибув у пункт пропуску «Краковець - Корчова». Під час письмового декларування заявив про відсутність у нього товарів, що підлягають оподаткуванню. Однак під час митного огляду в багажному відділенні автобуса у двох сумках митники знайшли 50 незадекларованих предметів: мобільні телефони «XIAOMI», планшети «HUAWEI», фотоапарати «Canon», наручні годинники «Garmin», безпровідникові навушники «Libratone».

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками ст. 472 Митного кодексу України. Товар, орієнтовна вартість якого понад 100 тис. грн., вилучено. Справу скерують до суду.
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