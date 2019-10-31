Склад Закарпатської митниці поповнився італійським вином, кавою та побутовою хімією Суспільство | 30-10-2019, 13:40 0 115

В ніч з 29 на 30 жовтня двоє громадян України перетинали митний кордон на митному посту «Тиса» Закарпатської митниці ДФС, повертаючись з Італії, де перебували у службових справах. Заїхавли на митний пост «червоним коридором» вантажним автомобілем «MAN» з напівпричепом.

Працівники Закарпатської митниці ДФС запропонували громадянам заповнити митну декларацію, в якій вони вказали свої паспортні дані, наявність багажу з особистими речами. При усному спілкуванні українці повідомили, що не переміщують через митний кордон товари, які підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами та підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження щодо ввезення на митну територію України.

Однак, в ході митного контролю транспортного засобу та речей українців, були виявлені продукти харчування, алкогольні напої та засоби побутової хімії іноземного виробництва. Товари знаходились у кабіні водія серед власних речей та в палетниках причепа.

Виявлену сільськогосподарську продукцію ввозити громадянами для вільного обігу, в будь-яких обсягах не дозволяється.

Таким чином, громадяни України не заявили за встановленою формою точних та достовірних відомостей про переміщувані ними через митний кордон України товари, які обмежені до ввезення та в даній кількості підлягають обов’язковому письмовому декларуванню.

Зазначені дії українців мають ознаки порушення митних правил, передбачених статтею 472 Митного кодексу України.

Наразі складено два протоколи про порушення митних правил, вилучено 693 літри італійського вина, торгових марок «Fiorelli», «Caldonega», «Toso», «Grande Cuvee Brut»; 180 кілограм кави, торгової марки «Don Jerez»; 780 літрів універсального засобу для чищення побутових забруднень, торгової марки «Dexal».

Вартість вилученого товару потребує додаткової оцінки із залученням спеціаліста-експерта.

Закарпатська митниця ДФС

