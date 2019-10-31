На митному посту «Тиса» в українця вилучено газовий пістолет Суспільство | 30-10-2019, 13:49 0 116

Сьогодні, 30 жовтня, українець намагався без дозвільних документів ввезти в Україну газовий пістолет та набої до нього. Сталося це на митному посту «Тиса» Закарпатської митниці ДФС, на який громадянин України заїхав автомобілем «FORD».

Для проходження митного контролю співвітчизник обрав «зелений коридор». Фактично це було його заявою про те, що переміщувані ним через митний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами та не підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження щодо ввезення на митну територію.

Дотримуючись порядку переміщення товарів через митний кордон України та враховуючи ризики транспортний засіб було виведено із «зеленого» та направлено в «червоний коридор». В результаті поглибленого митного огляду працівники митниці спільно з прикордонниками виявили у ніші для особистих речей дверей водія предмет, схожий на газовий пістолет «Ekol special 99» та 68 набоїв до нього калібру 9 мм.

Дії громадянина України мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 471 Митного кодексу України (порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю).

Наразі складено протокол про порушення митних правил, пістолет вилучено та передано до ГУ НП у Закарпатській області.

Закарпатська митниця ДФС

