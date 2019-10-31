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Майже на 18 відсотків зросли надходження від підприємств торгівлі до бюджетів усіх рівнів на Львівщині за 9 місяців 2019 року
|Суспільство | 30-10-2019, 13:50
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Від підприємств торгівлі у січні-вересні 2019 року до Зведеного бюджету України на Львівщині надійшло 2 445,4 млн. грн. податкових платежів, що на 367,1 млн. грн., або на 17,7 відс. більше, ніж у січні-вересні 2018 року. Про це повідомили в управлінні моніторингу доходів та обліково-звітних систем Головного управління ДПС у Львівській області.
Питома вага цієї галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету України складає 11,6 відсотка.
Найбільшими платниками торгівельної галузі є: ТзОВ "Овацiя", ПрАТ "IДС Аква Сервiс", ТзОВ "Регно Iталiя УА", ТОВ "Молочна Компанiя "Галичина", ТОВ "ОККО-Схiд", СП "Львiв-Трейдiнг", ТзОВ "Олмар", ТЗОВ "Рiля Україна", ТзОВ фiрма "Медфарм", ТзОВ "Маркет Унiверсал ЛТД", ПРАТ "Галнафтохiм", ТзОВ "Йозера Україна", ТзОВ "Торговий Дім "Львівська Тютюнова Фабрика ЛТД" та ТЗОВ "Мобiжук".
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