Військові з Львівщини та Тернопільщини та їхні родини відпочивають у Карпатах Суспільство | 30-10-2019, 14:22 0 99



У цілющих Карпатах – немає часу спати



Представники механізованої бригади з Яворова та Тернопільської артилерійської бригади відновлюватимуть психологічний стан та фізичне здоров’я після виконання завдань за призначенням в районі проведення операції Об’єднаних сил (АТО) на сході країни у мальовничих Карпатах.

«М’яка» реабілітація відбуватиметься під опікою досвідчених спеціалістів навчально-спортивної бази зимових видів спорту Міністерства оборони України «Тисовець».

Впродовж наступних двох тижнів військові та члени їхніх родин братимуть участь в комплексних заняттях, що допоможуть, власне, відновити психологічний стан у тих його учасників, які довгий час перебували в бойових умовах службово-бойової діяльності, а також тих, хто перебував під емоційними впливами від переживань за долю своїх близьких, які воювали з російськими окупантами.

За словами представників бази відпочинок військових з родинами – це, загалом, один із ключових етапів їхньої реадаптації до звичайних умов життя, дієвий засіб запобігання виникнення та розвитку в них психологічних травм.

З цією метою відпочивальників активно залучатимуть до занять з арттерапії, під час яких вони у сімейному колі малюватимуть картини, або опановуватимуть ази ліпнини. Також їх намагатимуться залучати до інших цікавих та пізнавальних вікторин і конкурсів.

Слід додати, що до декомпресійної реабілітації обов’язкового включено фізкультурно-оздоровчу складову, яка, за досвідом попередніх заїздів, припадає до душі майже усім. А це – заняття в тренажерних залах, відвідування масажних кабінетів, а, за потребою, і профільних медичних спеціалістів.

Крім того, прихильникам активного відпочинку «тисовці» запропонують декілька дивовижних маршрутів піших екскурсій, а також низку велосипедних прогулянок. І це лише на перший тиждень.

Варто зазначити, що колектив навчально-спортивна бази зимових видів спорту Міністерства оборони України «Тисовець» завжди радий зустрічати військових з родинами та знає, що потрібно запропонувати їм аби відновити силу домашнього вогнища.



Віталій Іванов, «АрміяInform»



