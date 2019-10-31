Мешканець Тячівщині поїхав із МП «Лужанка» без автомобільних шин Суспільство | 30-10-2019, 14:32 0 110

В зоні митного контролю митного посту «Лужанка» Закарпатської митниці ДФС припинено незаконне ввезення на територію України автомобільних шин, бувших у використанні.

Сьогодні, 30 жовтня, на митний пост заїхав пасажирський мікроавтобус «Mercedes-Benz Sprinter» під керуванням громадянина України, мешканця Закарпаття. Для проходження митного контролю наш земляк обрав «Зелений коридор».

Однак, після прийняття рішення митниками провести митний огляд транспортного засобу та особистих речей громадянина, виявлено 62 автомобільні шини, які українець не зазначив ні у митній декларації, ні при усному опитуванні.

Вартість виявленого незаявленого товару потребує додаткової оцінки із залученням спеціаліста-експерта.

Таким чином громадянин не заявив за встановленою формою точних відомостей про переміщувані ним через митний кордон України товари, які в кількості, яку він переміщував через митний кордон, підлягають обов’язковому письмовому декларуванню та обмежені для переміщення через кордон.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених статтею 471 Митного кодексу України.

Наразі складено протокол про порушення митних правил, шини вилучено до рішення суду.

ДФС у Закарпатській області

