Затверджено нові форми реєстраційних документів для платників єдиного податку Суспільство | 30-10-2019, 16:01 0 243

Фахівцями Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області проведено практикум, що наказом Міністерства фінансів України від 16.07.2019 року №308 затверджено нові форми реєстраційних документів для платників єдиного податку. Зокрема:

- заяву про застосування спрощеної системи оподаткування;(Завантажити)

- розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування;(Завантажити)

- запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку;(Завантажити)

- витяг з реєстру платників єдиного податку.

Зазначений наказ опубліковано в «Офіційному Віснику» 22 жовтня 2019 року за №81 і цього ж дня набрав чинності.

Одночасно, відповідно до вищевказаного наказу, втратив чинність наказ Міністерства фінансів України від 20 грудня 2011 року №1675 «Про затвердження форми свідоцтва платника єдиного податку та порядку видачі свідоцтва, форми та порядку подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування та форми розрахунку доходу за попередній календарний рік».

Отже, з 22 жовтня для обрання або переходу на спрощену систему слід застосовувати нові форми заяви. Також з цієї дати для отримання витягу з Реєстру платників єдиного податку слід застосовувати нову форму запиту.

Нагадаємо, що заяву про застосування спрощеної системи оподаткування та запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку можна подавати в паперовій формі або відправляти через Електронний кабінет платника податків.

Самостійне виправлення помилок у повідомленні за формою №20-ОПП

Фахівцями Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області проведено практикум, що платник податків зобов’язаний стати на облік у відповідних контролюючих органах за основним та неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, контролюючі органи за основним місцем обліку шляхом подання повідомлення за формою № 20-ОПП.

У разі зміни відомостей про об’єкт оподаткування, а саме: зміна типу, найменування, місцезнаходження або стану об’єкта оподаткування, платник податків надає до контролюючого органу за основним місцем обліку повідомлення за формою №20-ОПП з оновленою інформацією про об’єкт оподаткування, щодо якого відбулися зміни. У повідомленні поряд із реквізитом, який змінився, зазначається у дужках його попереднє значення.

При цьому в разі зміни призначення об’єкта оподаткування або його перепрофілювання інформація щодо такого об’єкта оподаткування надається в повідомленні двома рядками, а саме: в одному рядку зазначається інформація про закриття об’єкта оподаткування, призначення якого змінюється, у другому - оновлена інформація про об’єкт оподаткування, який створено чи відкрито на основі закритого.

Якщо суб’єкт господарювання виявив помилку у повідомленні за формою №20-ОПП, він повинен подати повідомлення з виправленою інформацією про такі об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за формою №20-ОПП до органу ДПС за основним місцем обліку.

При заповненні повідомлення за ф.№20-ОПП з виправленою інформацією у другій графі відомостей про об’єкти оподаткування платником податків зазначається код ознаки надання інформації 3 (надання інформації щодо зміни відомостей про об’єкт оподаткування). При цьому таке повідомлення подається разом з супровідним листом, в якому зазначається факт виправлення помилок у відомостях про об’єкт оподаткування.

Як отримати податкову знижку за освітні послуги

Фахівцями Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області проведено практикум, що право на користування податковою знижкою, зокрема, надається за послуги, сплачені на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів для здобуття середньо-професійної або вищої освіти.

Як і раніше, право на отримання податкової знижки має платник податку або член сім’ї першого ступеня споріднення.

Фізична особа, яка має право скористатися податковою знижкою щодо суми коштів, сплачених за навчання, на вимогу контролюючого органу крім декларації про майновий стан і доходи подає:

- відповідні платіжні та розрахункові документи, зокрема квитанції, фіскальні або товарні чеки, прибуткові касові ордери;

- договір з навчальним закладом, додаткову угоду за наявності;

- довідку про отримані у звітному році доходи;

- документи, які підтверджують ступінь споріднення, тощо.

Слід зазначити, що громадяни, які бажають скористатися правом на нарахування податкової знижки, мають право надати декларацію до кінця року, що настає за звітним, тобто до 31.12.2019р.

Порядок та умови надання податкової знижки визначено ст.166 Податкового кодексу Україн