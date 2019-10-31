Мінуси заробітної плати «у конверті» Суспільство | 30-10-2019, 16:03 0 107

Протягом жовтня місяця поточного року фахівці Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області приймають участь у засіданнях робочої групи з легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення при Сихівській райдержадміністрації.

Легалізації трудових відносин є першочерговим завданням органу Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області була інформаційно-роз’яснювальна кампанія серед суб’єктів господарювання.

На жаль, для багатьох зарплата «у конверті» стала звичайним явищем і нормою. При цьому, нелегальне працевлаштування позбавляє працівника права не лише на достойну пенсію, а й знижує його соціальну захищеність.

Мінуси заробітної плати «у конверті» очевидні:

► трудовий стаж не зараховується, не виплачується гарантований розмір заробітної плати (зокрема, доплати, надбавки та заохочувальні виплати);

► відсутні жодні соціальні гарантії, передбачені для працівника, а саме: права на відпустку, зокрема, додаткову та без збереження зарплати, відпустку по вагітності та пологах; права на оплату листа непрацездатності; права на соціальне страхування на випадок безробіття; права на достроковий вихід на пенсію, якщо ви працюєте в шкідливих умовах; права на скорочений робочий день, тиждень, якщо ви працюєте в шкідливих умовах; права не працювати у вихідний та святковий день; права не залучатися до наднормових робіт без вашого бажання; права на охорону праці; права на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; права на гарантії за колективним договором. Якщо умови оплати праці не обумовлені у трудовому договорі, їх виконання або невиконання визначатиметься тільки особистим ставленням керівника до конкретної людини;

► звільнення може відбутися у будь-який момент і без вихідної допомоги.

Звернули увагу, що відповідальним за сплату (перерахування) до бюджету податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) при виплаті доходу фізичній особі є податковий агент (роботодавець).

Так, нормами п.п.168.1.1 п.168.1 ст.168 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) визначено, що податковий агент (роботодавець), який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника ПДФО, зобов’язаний утримувати ПДФО із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку ПДФО, визначену ст.167 ПКУ.

Згідно із п.п.168.1.2 п.168.1 ст.168 ПКУ ПДФО сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом.

Згідно Закону України від 23 листопад 2018 року №2629-VIII «Про державний бюджет України на 2019 рік» з 01 липня 2019 року прожитковий мінімум на одну особу становить 1 936 гривень.

Слід зазначити, що зміна розміру прожиткового мінімуму не вплине на ті показники, що встановлюються Податковим кодексом України (далі – ПКУ) залежно від його розміру на 1 січня звітного податкового року, зокрема на:

● штрафні санкції відповідно до статей 120 та 128¹ ПКУ;

● ставки єдиного податку для 1 групи платників;

● розмір податкової соціальної пільги та розмір доходу, до якого вона застосовується тощо.

Інформаційно-роз’яснювальна робота серед суб’єктів господарювання - роботодавців, які виплачують середню заробітну плату нижче мінімальної

Протягом жовтня місяця поточного року фахівці Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області приймають участь у засіданнях робочої групи з легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення при Галицькій райдержадміністрації.

Основною метою проведення таких засідань є інформаційно-роз’яснювальна робота серед суб’єктів господарювання - роботодавців, які знаходяться в «групі ризику» – виплачують середню заробітну плату нижче мінімальної.

На засідання робочих груп запрошуються суб’єкти господарювання – роботодавці «групи ризику», їх увагу акцентують на питаннях щодо легального використання найманої праці, збільшення розміру заробітної плати, підвищення рівня соціальної захищеності найманих працівників, що має прямий вплив на соціальний захист решти населення районів Львівщини та розмір пенсій найманих працівників.

Із запрошеними під час засідання робочих груп проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу представники Головного управління Держпраці у Львівській області, Головного управління Пенсійного фонду України та відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації.

Під час засідань робочих груп постійно наголошують присутнім суб’єктам господарювання - роботодавцям, що 05 вересня 2018 року Уряд ухвалив Розпорядження №649-р «Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення», яким передбачено проведення комплексних заходів, спрямованих на детінізацію ринку праці та вдосконалення контролю за оформленням трудових відносин із найманими працівниками та нагадує, що обов’язковою умовою правильного оформлення новоприйнятого працівника є вчасне подання власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою – підприємцем до органу ДПС за місцем основного обліку повідомлення про прийняття працівника на роботу, що передбачено Кодексом законів про працю України. Форма такого повідомлення затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015р. №413.

Відбулось засідання комісії щодо детінізації заробітної плати у Галицькому управлінні ГУ ДПС у Львівській області

На засіданні робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, проведеному у Галицькому управлінні ГУ ДПС у Львівській області, проведено заслуховування керівників «підприємств-мінімізаторів» району, у яких середня заробітна плата у серпні 2019 року склала менше, ніж у відповідній галузі економічної діяльності. Зустріч проводилась з метою встановлення проблемних питань функціонування таких суб'єктів господарювання та їхнього врегулювання і вирішення.

Під час зустрічі обговорили питання детінізації та легалізації заробітної плати, адже від розміру отриманої зарплати залежить рівень соціального захисту людини. Тому роботодавцям рекомендувалось підняти заробітну плату найманим працівникам, дотримуючись міжпосадових і міжкваліфікаційних вимог в оплаті праці. Рекомендовано не допускати встановлення необґрунтованого неповного робочого дня або тижня, належним чином оформити трудові відносини з найманими працівниками, дотримуватись чинного трудового законодавства, особливо в частині оплати праці.



Начальник Галицького управління

ГУ ДФС у Львівській області Андрій КОБІЛЬНИК



