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З початку року до місцевого бюджету надійшло 50,2 млн. грн. податку на нерухоме майно від платників податків Личаківського управління

Суспільство | 30-10-2019, 16:07Коментарів: 0 0 Переглядів: 116 116    

Платники податків, які перебувають на обліку в Личаківському управління Головного управління ДПС у Львівській області, протягом січня – жовтня 2019 року сплатили до місцевого бюджету 50,2 млн. грн. податку на нерухоме майно.
У жовтні 2019 року платники податків сплатили до місцевого бюджету 9164,0 тис. грн. податку на нерухоме майно.

Від платників Личаківського управління до місцевого бюджету надійшло 1 226,7 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб
З початку 2019 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Личаківському управлінні ГУ ДПС у Львівській області, сплатили до місцевого бюджету України 1226,7 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб.
У жовтні 2019 року платники податків сплатили до місцевого бюджету України 88 509,5 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб.

Платники податків Личаківського управління сплатили з початку року майже 1643,7 млн грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
Платники податків Личаківського управління ГУ ДПС у Львівській області сплатили протягом  січня – жовтня 2019 року майже 1643,7 млн. грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ).
У жовтні 2019 року платники податків сплатили 157,8 млн. грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Близько 272,4 млн грн податку на прибуток сплатили до Зведеного бюджету України підприємства Личаківського управління
З початку 2019 року платники податків, які перебувають на обліку в Личаківському управлінні Головного управління  ДПС у Львівській області, сплатили до Зведеного бюджету України 272 391,0 тис. грн. податку на прибуток підприємств.
У жовтні 2019 року платники податків сплатили до Зведеного бюджету України 3 209,2 тис. грн. податку на прибуток підприємств.
Платники податків Личаківського управління протягом січня-жовтня 2019 року до місцевого бюджету сплатили майже 352,4 млн грн єдиного податку
Протягом січня- жовтня 2019 року платники податків, які перебувають на обліку в Личаківському управлінні Головного управління ДПС у Львівській області, сплатили до місцевого бюджету 352 400,0 тис. грн. єдиного податку.
У жовтні 2019 року платники податків сплатили до місцевого бюджету України 35 566,1 тис. грн. єдиного податку.
На підтримку армії платниками податків Личаківського управління перераховано 126,0 млн грн військового збору
Протягом січня – жовтня 2019 року платники податків Личаківського управління Головного управління ДПС у Львівській області сплатили до Державного бюджету України 126,0 млн. грн. військового збору.
У жовтні 2019 року платники податків сплатили до державного бюджету 11 900,0 тис. грн. військового збору.
Нагадуємо, що усі доходи громадян, з яких сплачується податок на доходи фізичних осіб, підлягають оподаткуванню військовим збором. Платниками збору також є фізичні особи - підприємці, крім тих, що обрали спрощену систему оподаткування.
Завдяки заходам щодо погашення податкового боргу у Личаківському управлінні до Зведеного бюджету України надійшло 42,0 млн грн
Личаківським управлінням Головного управління ДПС у Львівській області протягом січня – жовтня 2019 року вжито заходи з погашення податкового боргу. За результатами проведеної роботи забезпечено надходження коштів до Зведеного бюджету України в сумі – 42 021,7 тис. грн., в т.ч. до Державного бюджету України – 35 224,2 тис. гривень.

20340 адміністративних послуг отримали з початку 2019 року платники податків Личаківського управління
З початку 2019 року Центрами обслуговування платників Личаківського управління ГУ ДПС у Львівській області надано 20340 адміністративних послуг
Отримати будь-яку іншу податкову консультацію може кожен бажаючий, звернувшись до Центру Обслуговування Платників Податків за адресою м. Львів, вул. Стрийська 35.

Майже 752409,5 тис грн з початку 2019 року надійшло до державного бюджету податку на додану вартість від платників Личаківського управління
Суб’єкти господарювання у січні – серпні 2019 року, які перебувають на обліку в Личаківському управлінні  ГУ ДПС у Львівській області, сплатили до Державного бюджету України 752409,5 тис. грн. податку на додану вартість. Відшкодовано 277 089,3 тис. грн. ПДВ на розрахункові рахунки платників.
У жовтні 2019 року платники податків Личаківського управління сплатили до державного бюджету  67837,7 тис. грн. податку на додану вартість.

Сектор забезпечення роботи
Личаківського управління ГУ ДПС у Львівській області
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