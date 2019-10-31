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Податкові зміни для «єдинників»

Суспільство | 30-10-2019, 16:08Коментарів: 0 0 Переглядів: 108 108    

Личаківське управління ГУ ДФС у Львівській області інформує платників податків району, що Законом від 20.09.2019 року №129-ІХ внесено зміни до Податкового кодексу щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг. Але, крім новацій щодо застосування РРО, цей закон передбачає й інші зміни для платників єдиного податку.
Насамперед зауважимо, що різні положення Закону №129 починають діяти з різних періодів.
 Зміна №1. Розширення переліку заборонених видів діяльності для платників єдиного податку
На цю зміну слід звернути увагу вже зараз! Адже вона вже діє – з 20 жовтня 2019 року (дня, наступного за днем опублікування Закону №129-IX). 
Якщо раніше, згідно Податкового кодексу ця заборона стосувалася лише здійснення діяльності з надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності) та зв'язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню), то зараз цей перелік включає в себе ще й діяльність з надання послуг:
фіксованого телефонного зв’язку з правом техобслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного);
фіксованого телефонного зв’язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного);
рухомого (мобільного) телефонного зв’язку з правом техобслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку;
техобслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.
Така заборона стосується як юридичних осіб, так і фізосіб-підприємців І-ІІІ груп. Тобто, якщо вони здійснюють ці види діяльності, то не можуть бути платниками єдиного податку.
Зміна №2. Збільшення доходу для ІІ групи ЄП
Законом №129-IX збільшується граничний обсяг доходу для платників ЄП ІІ групи – до 2,5 млн. гривень.
Однак запрацює ця норма  з 1 січня 2021 року.
Тож, в 2019 та 2020 роках підприємцям – платникам єдиного податку ІІ групи доведеться працювати в межах доходу у 1,5 млн.гривень.
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