У Варшаві відбулася зустріч Головних Прикордонних Уповноважених України та Польщі Суспільство | 30-10-2019, 16:15 0 126



У рамках робочої поїздки до Польщі Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко зустрівся з Головним Комендантом Прикордонної варти Республіки Польща Бригадним генералом Томашом Прагою.



На початку зустрічі керівник Держприкордонслужби України наголосив, що відносини з Прикордонною вартою Польщі були і залишаються стратегічно важливими, співробітництво обох відомств сповнено взаєморозуміння, а діалог з польськими колегами завжди є конструктивним та партнерським.



Сторони констатували, що обстановка на спільному кордоні залишається контрольованою, забезпечено безпеку та ритмічне функціонування пунктів пропуску.



Головні Прикордонні Уповноважені двох країн обмінялись інформацією з питань протидії протиправній діяльності впродовж 2018-2019 років.



Під час зустрічі зазначалося, що основними загрозами залишається контрабандна діяльність, особливо з переміщення сигарет, а також збільшилась кількість вилучених автомобілів, що незаконно переміщувались. Водночас відмічається зменшення в рази кількості затримання нелегальних мігрантів, і якщо у 2018 році затримано 220 нелегальних мігрантів, то за аналогічний період 2019 року - 160. Також зменшилась кількість виявлення підроблених та недійсних паспортних документів, вилучених наркотичних та психотропних речовин, зброї й боєприпасів. Окремо відмічалося зменшення на спільному кордоні використання малої авіації у протиправній діяльності.



Позитивно оцінено під час зустрічі й стан виконання домовленостей щодо спільного патрулювання, взаємодії оперативних органів, обміну статистичною та аналітичною інформацією, практики спільного аналізу ризиків і загроз, що дає можливість оцінити та спрогнозувати розвиток обстановки на кордоні.



Окремо Сергій Дейнеко підкреслив ефективність прикордонного контролю в спільних пунктах пропуску та наголосив на необхідності розширення такої практики.



Також зазначалося, що вкрай важливим є обмін інформацією про осіб, які вчинили або підозрюються у вчиненні злочинів, та співпраця і спільна протидія проявам корупції серед персоналу двох служб.



На кінець зустрічі Головні Прикордонні Уповноважені України та Польщі підписали Протокол зустрічі та План розвитку співробітництва на 2020-2021 роки.





