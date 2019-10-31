Не безсвідоме завчання, а розуміння і відповідальність! Суспільство | 30-10-2019, 18:04 0 98



Саме так можна охарактеризувати систему практичних занять у галузі військово-патріотичного виховання, за якою займаються учасники ви шкільного табору, організованого для учнів загальноосвітніх шкіл Львівщини навчально-виховним центром «Гайдамацька січ».

Нещодавно ми вже розповідали про те, що у Карпатах на Львівщині розпочався черговий тижневий вишкіл для юнаків та дівчат, які під час канікул під керівництвом досвідчених педагогів, підліткових психологів, інструкторів та ветеранів АТО/ООС вирішили присвятити свій час інтелектуальному та фізичному самовдосконаленню.





Зокрема, за фізичний та мілітарно орієнтований аспект занять відповідають інструктори Громадської організації «Українська тактика» та школи бойових мистецтв «Українська Федерація рукопашного бою комбатівз». Під час цього таборового збору із юнаками та дівчатами заняття проводить уродженець Луганщини, професійний спортсмен і тренер-рукопашник Євген Семенов.

«Українська тактика» була створена в 2014 році, як громадське об’єднання з метою підготовки підрозділів Збройних Сил України та населення держави до ведення бойових дій. На початку російської агресії на Сході України, фахівці громадського об’єднання проводили тренінги для підрозділів, що формувались з осіб, призваних за мобілізацією. Згодом, співпрацювали з офісом реформ оборонного відомства щодо формування програм бойової підготовки для бойових частин ЗС України. Зараз, інструктори продовжують працювати з підрозділами територіальної оборони, які сформовані у різних областях України.

Зі слів Євгена Семенова, у процесі своєї діяльності, інструктори почали роботу й у царині військово-патріотичного виховання молоді, формуючи програми, що можна розглядати, як конкурентну альтернативу для існуючої шкільної.

Ми вважаємо, що на даному етапі існування нашої держави така підготовка для молоді необхідна, – говорить інструктор Євген Семенов. – Від’ємність від шкільного предмету ОЗВ полягає в тому, що ми передаємо ініціативу самим підліткам. Один з базових принципів такого навчання: від тебе, твоїх навичок і знань багато що залежить. Насамперед, залежить твоє життя і життя тих, хто поруч.

Акценти у бік підкреслення індивідуальної відповідальності та розуміння зміщені не випадково. Інструктор наголошує, що існуюча зараз офіційна шкільна програма – це, фактично, дещо переписана копія радянської системи підготовки юнацтва допризовного віку, розрахована на формування свідомості солдата-строковика. В основі закладено принцип «завчи і підкоряйся завченому правилу». Втім, оскільки українська армія принципово бачить комплектування власних лав військовослужбовцями-професіоналами, контрактниками, то й початкові етапи формування свідомості захисника мають бути іншими. Коли розроблялась методика для організації занять з молоддю було враховано іноземний досвід армійських навчальних програм, де принцип передачі ініціативи згори до низу офіційно має назву С2 , і розшифровується як «Command and Control». У рамках цієї філософії професійний воїн повинен не лише чути і розуміти те, що йому говорять командири, але й самостійно аналізувати ситуацію, знаходити шлях оптимального виконання завдань. На якісно вищому рівні бути готовим до застосування власних знань, навичок, фізичних можливостей. Саме такі базові ідеї закладені у тих заняттях, які проводять з юнаками та дівчатами інструктори.

Зі слів самих учасників таборування «Гайдамацької січі», інтенсивні практичні заняття набагато цікавіші, ніж ті, що проводяться у школі. Та й запам’ятовується усе набагато легше.

Зазначимо, що переважна більшість учасників таборування беруть участь у проведенні практичних вишколів не уперше. Така системність – ознака того, що молодим українцям дійсно до вподоби те, як проходять практичні заняття. Додамо, поруч із хлопцями активною фізичною підготовкою, вивченням основ рукопашного бою, правил поводження зі стрілецькою зброєю, основ мінної безпеки та домедичної підготовки займаються й юні українки. Дівчата не пасуть задніх та складають активну конкуренцію юнакам. Дехто з школярок розмірковує про майбутню військову кар’єру, де здобуті практичні знання та навички зайвими не будуть.

