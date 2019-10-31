ДБР має кримінальні провадження, де фігурує Луценко – Труба Суспільство | 31-10-2019, 09:01 0 48 Державне бюро розслідувань має кримінальні провадження, в яких є прізвище колишнього генерального прокурора Юрія Луценка.



Джерело: директор ДБР Роман Труба в ефірі програми "Ваша Свобода", "Радіо Свобода"



Пряма мова: "У нас є кримінальні провадження, де учасником чи можливим учасником, особою, яку необхідно допитати, де фігурує прізвище Луценко.



Відкриття кримінального провадження – це є реєстрація повідомлення чи заяви в Єдиному реєстрі досудових розслідувань. І відкриття не свідчить про причетність особи до вчинення чи відповідно не до вчинення злочину. І на цьому етапі слідчі ДБР виконують суто технічну роботу і не впливають на цей процес.



Наступний етап – це проведення розслідування, зібрання достатніх доказів і встановлення об’єктивних обставин. Саме цей етап, де слідчий повинен бути максимально професійний, оскільки лише від його слідчих дій залежить в подальшому кінцевий результат у кримінальному провадженні"..



Передісторія:



1 жовтня стало відомо, що Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо можливого зловживання владою екс-генпрокурором Юрієм Луценком.

За даними ЗМІ, заяву до ДБР подав глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. У заяві він вказує, що, можливо, Луценко в змові з низкою колишніх народних депутатів та іншими особами, сприяв незаконному гральному бізнесу.

Сам Юрій Луценко розкритикував рішення Державного бюро розслідувань про відкриття проти нього кримінального провадження.

Луценко працював на посаді генерального прокурора у 2016-2019 роках. Верховна Рада звільнила його 29 серпня. За словами речниці Луценка Лариси Сарган, наразі він виїхав до Великої Британії для вивчення англійської мови.