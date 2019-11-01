Світлофори у кущах та зрізані колії – прикордонники зірвали махінацію мисливців за металом Суспільство | 31-10-2019, 10:51 0 132









Незвичайну знахідку виявили прикордонники на Луганщині поблизу кордону з Росією.



Патрулюючи прилеглу до кордону територію дільничний інспектор прикордонної служби в районі залізничного переїзду, на околиці н.п. Благодатне Міловського району, виявив у лісосмузі два демонтовані залізничні світлофори. Крім того, під час огляду прилеглої місцевості військовослужбовець помітив й ознаки підготовки до можливого зняття залізничного полотна. Адже на коліях були зрізані болти та частково розібрані рейси.



На місце виявленого правопорушення викликали співробітників Нацполіції та повідомили інші компетентні органи.





