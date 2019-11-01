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Світлофори у кущах та зрізані колії – прикордонники зірвали махінацію мисливців за металом
|Суспільство | 31-10-2019, 10:51
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Незвичайну знахідку виявили прикордонники на Луганщині поблизу кордону з Росією.
Патрулюючи прилеглу до кордону територію дільничний інспектор прикордонної служби в районі залізничного переїзду, на околиці н.п. Благодатне Міловського району, виявив у лісосмузі два демонтовані залізничні світлофори. Крім того, під час огляду прилеглої місцевості військовослужбовець помітив й ознаки підготовки до можливого зняття залізничного полотна. Адже на коліях були зрізані болти та частково розібрані рейси.
На місце виявленого правопорушення викликали співробітників Нацполіції та повідомили інші компетентні органи.
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