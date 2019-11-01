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Штрафи за несвоєчасну сплату податків фізичними особами-підприємцями

Суспільство | 31-10-2019, 10:57Коментарів: 0 0 Переглядів: 418 418    


Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що несвоєчасна сплата єдиного податку фізичною особою-підприємцем (далі ‒ ФОП) 1 та 2 групи передбачає накладення штрафу в розмірі 50 відсотків ставки єдиного податку, обраної платником єдиного податку. Так, наприклад, наслідком несплати чи сплати з порушенням встановленого строку щомісячної суми єдиного податку – 834,60 грн. буде накладено штраф у розмірі 417,30 гривень. (ст.122 Податкового кодексу України (далі ‒ ПКУ)).
Порушення правил сплати єдиного податку ФОП 3 групи призведе до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:
при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, ‒ у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу;
при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, ‒ у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу (п. 126.1 ст. 126 ПКУ).
За несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску (ЄСВ) накладається штраф у розмірі 20 відсотків своєчасно не сплачених сум (пп. 2 п.11 ст. 25 Закону України від 08 липня 2010 року N 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», із змінами та доповненнями).
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