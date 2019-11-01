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Львівського поліцейського покарали за порушення вимог антикорупційного законодавства
|Суспільство | 31-10-2019, 13:03
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Участь у судовому розгляді адміністративного протоколу, складеного та скерованого до суду Львівським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України, взяли прокурори обласної прокуратури.
Встановлено, що заступник командира роти Управління патрульної поліції у Львівській області порушив встановлені Законом України «Про запобігання корупції» обмеження щодо одержання подарунків та прийняв від фізичної особи, подарунок у негрошовій формі.
Це при тому, що у розумінні Закону ця особа не є його близьким родичем.
Йдеться про право власності на 1/2 частку житлового будинку на вул.Бакинській у м.Львові з приналежними до нього спорудами та будівлями.
Вартість такого житла становить близько 609 тис грн.
Таким чином правоохоронець вчинив адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, передбачене ч.1 ст.172-5 КУпАП.
За результатом судового розгляду 30.10.2019 Галицьким районним судом м.Львова чоловіка визнано винним та накладено стягнення у вигляді 1700 грн штрафу.
Крім цього, суд конфіскував у дохід держави вказаний подарунок.
На даний час рішення суду не набрало законної сили, а тому може оскаржуватись у суді апеляційної інстанції.
Пресслужба прокуратури Львівської області
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