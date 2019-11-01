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Стрийським комунальникам винесли вирок за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою

Суспільство | 31-10-2019, 13:04Коментарів: 0 0 Переглядів: 89 89    

Йдеться про прорив водоканалу, який стався у липні 2016 в с.Миртюки на Стрийщині.
Того дня головний інженер комунального підприємства дав вказівку начальнику виробництва, щоб він відправив бригаду, після чого той видав підлеглим усне розпорядження.
Для проведення аварійно-відновлювальних робіт на підземному магістральному водопроводі виїхали п’ятеро працівників.
Водночас, майстра для виконання робіт з підвищеною небезпекою не було, оскільки він був у відпустці, а заміни не знайшлось.
Це і призвело до не вжиття бригадою заходів із запобігання впливу на працівників небезпечних виробничих факторів, а саме – не встановлення кріплення вертикальних стінок виїмки.
Як наслідок, під час виконання зварювальних робіт стався обвал траншеї, під час якого слюсаря аварійно-відновлювальних робіт та електрогазозварювальника присипало гравійним ґрунтом.
Так, 33-річному начальнику та 36-річному інженеру Стрийський міськрайонний суд виніс вирок – штраф у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із застосуванням ст.49, ч.5 ст.74 КК України (звільнення від покарання та його відбування).
Зазначимо, що чоловікам інкримінували ч.1 ст.272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого), санкція якої передбачає штраф від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Пресслужба прокуратури Львівської області
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