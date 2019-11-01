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Прокуратура Львівщини домоглась внесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України семи об’єктів культурної спадщини
|Суспільство | 31-10-2019, 13:10
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Львівський окружний адміністративний суд цьогоріч, 15 жовтня, підтримав позицію прокуратури та задоволив позовну заяву відомства.
Прокуратура вимагала визнати протиправною бездіяльність та зобов’язати до вчинення дій Олеську селищну раду (Буський район), а саме – виготовити облікову документацію на об’єкти культурної спадщини національного та місцевого значення.
Йдеться, зокрема, про «Олеський Замок» (XIV- XVII століття), Костел Святої Трійці 1545 року, Костел Святого Йосифа 1739 року, Келії 1739 року та Монастир Капуцинів 1739 року.
Зазначимо, що суд повністю задоволив позовні вимоги прокурора, а відтак, після набрання рішенням законної сили, вказані пам’ятки будуть внесені до Держреєстру.
Відповідні заходи вживатиме Радехівська місцева прокуратура.
Пресслужба прокуратури Львівської області
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