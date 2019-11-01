Правоохоронці Дрогобиччини виявили у Бориславі незаконну зброю та боєприпаси Суспільство | 31-10-2019, 13:27 0 82



У середу, 30 жовтня 2019 року, Дрогобицька місцева прокуратура отримала від Служби Безпеки України Львівщини та її місцевого підрозділу інформацію щодо незаконного обігу на території м. Борислава нарізної зброї та бойових припасів.

Відтак, прокуратура одразу ж внесла відомості до ЄРДР за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України та доручила проведення досудового розслідування слідчим Бориславського відділу поліції ГУ НП у Львівській області.

Цього ж дня, на підставі ухвали слідчого судді, у одному з підсобних приміщень у Бориславі проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено закопаними у землю автомат АК-74 із магазином до нього, один корпус гранати Ф-1 і три корпуси гранат РГД-5 з підшивачами до них, тротилову шашку вагою 400 грам, металевий ящик з 431 патронами калібру 7,62х74 та 13 штук калібру 7,62х39.

На даний час проводяться, слідчі (розшукові) дії спрямовані на встановлення осіб, причетних до незаконного зберігання цієї зброї та боєприпасів, а також можливого її протиправного використання на території держави.

За вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.



Пресслужба прокуратури Львівської області