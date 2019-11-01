Майже на 11 відсотків зросли надходження податків та зборів до Зведеного бюджету України від підприємств, які здійснюють операції з нерухомим майном, на Львівщині Суспільство | 31-10-2019, 13:53 0 96





Від підприємств, які здійснюють операції з нерухомим майном у січні-вересні 2019 року до Зведеного бюджету України надійшло 1 775,9 млн. грн. податкових платежів, що на 173,7 млн. грн., або на 10,8 відс. більше, ніж у тому ж періоді 2018 року. Про це повідомили в управлінні моніторингу доходів та обліково-звітних систем Головного управління ДПС у Львівській області.

Питома вага цієї галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету України складає 8,4 відсотка.

Найбільшими платниками цієї галузі є: Фiлiя ТзОВ "Нестле Україна" "Нестле Бiзнес Сервiс в Європi", ТзОВ "РСП "Шувар", ТзОВ "Айпiє-Л", ТОВ "Українськi Iнформацiйнi Технологiї", ТОВ "Хазард", ТОВ "Агентство Економiчної Безпеки "Ефорт", ДП "Захiдний ЕТЦ", ПРАТ "Техенерго", ТзОВ "Iнститут Iнформацiйних Технологiй "Iнтеллiас", ПП "Майя", ТзОВ "Пам'ять", ТзОВ ТВК "Гармонiя та ДП "Львiвський Радiоремонтний Завод".

