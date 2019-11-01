Учасники Безпекового форуму проговорили загрози і підходи до захисту від них Суспільство | 31-10-2019, 13:56 0 117 В Інформаційно-культурному центрі ім. А. Шептицького Українського католицького університету триває Львівський Безпековий форум 2019. Впродовж 2 днів близько 200 учасників з-понад 10 країн світу ділитимуться своїми ідеями, досвідом та знаннями авторитетні спікери діляться в межах теми форуму: «Росія в Європі: старі помилки чи нові виклики?». Сьогодні під час другої панелі відбулася важлива дискусія на тему: «Розуміння та заперечення загроз».

На панелі обговорили такі питання:



• Які виклики становить Росія для Балто-Чорноморського регіону?



• Що перешкоджає однаковому розумінню російської загрози в регіоні?



• Де баланс між швидкими рішеннями і пошуком спільного розуміння загроз?



Модератор дискусії — Бен Ходжес, генерал-лейтенант ЗС США, співзасновник Львівського Безпекового Форуму (США)



Спікери:



1. Ендрю Міхта, декан Європейського центру досліджень безпеки Джорджа К. Маршалла (Німеччина)



2. Михайло Басараб, Korner Solutions (Україна)



3. Моллі Макк’ю, виконавчий директор Fianna SStrategies (США)



Декан Європейського центру досліджень безпеки Джорджа К. Маршалла (Німеччина) Ендрю Міхта розповів про важливість Балто-Чорноморського регіону: «Якщо поглянути на мапу, ви побачите наскільки важливий доступ Європи до Балканів. Тому важливо пам’ятати про ризики, які нависають над цим регіоном. Тому НАТО потрібно змагатися з Росією за Балто-Чорноморський регіон».



Також він наголосив на тому, що Україні потрібно ширше сприймати і розглядати формулу Штайнмаєра та Мінські домовленості.



Моллі Макк’ю, виконавчий директор Fianna SStrategies (США), наголосила, що Сполученим Штатам Америки потрібно більше думати про Росію, адже зараз цьому приділяють замало уваги.



«В часи Помаранчевої революції Вашингтон звернув увагу на Україну, але це був дуже мимолітній погляд. На мою думку, ми не приділяємо достатньо уваги стратегічним діям Росії. Ми не приділяємо увагу тому, чому Росія має такий вплив в регіоні Чорного моря і як вона це зробила. Це ті сфери, де Росія досягає своїх цілей, а ми не знаємо, не досліджуємо як саме. Чорне море — це та території Росії, за допомогою якої вона хоче розширити свій вплив на інші країни. Якщо ми не зупинимо Росію в Україні, вона продовжувати наступ й далі», — сказала вона.



Михайло Басараб, представник Korner Solutions (Україна), зупинився на тому, чому регіон Чорного моря має значення і чому Україна відіграє ключому роль у цьому регіоні.



«Регіони Тримор’я об’єднує єдина загроза, яку ми гостро усвідомлюємо, адже ми були частинами Радянського Союзу. Інші країни Європи не мають такого гіркого досвіду, тому не розуміють цих загроз. Ми маємо спільну історію, досвід і це нас об’єднує. Але у нас є шанс досягнути успіху. Західна Європа виросла під опікою США, тому вона й досягла успіху після Другої світової війни. Зараз ці країни не враховують це та парадоксально довіряють Росії. Натомість в нашому регіоні зворотна ситуація: значно лояльніше ставлення до США. Потрібно розуміти: щоб гарантувати безпеку Європі, нам потрібно схилятись на допомогу Сполучених Штатів. Ключі від економічного і технологічного успіху Росії належать США», — наголосив Михайло Басараб, говорячи про різне розуміння російської загрози перед країн Європи.



Також учасники панелі обговорили значення Білорусі та її загрози, відносили України з Туреччиною, Сирію та ІДІЛ.



Нагадаємо, Львівський Безпековий форум відбувається за підтримки Фонду Ганса Зайделя, Фонду Чорного моря Німецького фонду Маршала, Центру Інформації та документації НАТО в Україні та Міжнародного фонду Відродження.



Організатори форуму: ГО «Інститут Просвіти», Український католицький університет, КУ «Інститут міста» та Львівська міська рада.



Під час Львівського Безпекового форуму 2019 заплановано вісім дискусійних панелей. Так, сьогодні, 31 жовтня, відбудуться дискусії: «Історія: чи вивчили ми її уроки?»; «Розуміння та заперечення загроз»; «Морська стратегія в Балто-Чорноморському регіоні: гарантування безпеки через систему міжнародного права»; «Відповідь на загрозу: військовий вимір». На 1 листопада заплановані дискусії: «Майбутнє Балто-Чорноморського регіону очима молоді»; «Українські військовополонені: без статусу, але з надією повернутися додому»; «Медіа як критична інфраструктура»; «Критична інфраструктура: стабільність чи небезпека?».



Впродовж 2 днів експерти роздумуватимуть над тим, як захистити критичну інфраструктуру — інформаційний і кіберпростір, важливі об’єкти життєзабезпечення, економіку та політичну систему від агресивних дій Росії спрямованих проти України та Заходу. У фокусі дискусій також — формула Штанмаєра, особливий статус Донбасу, Україна — в епіцентрі американського конфлікту, російські виклики для Балто-Чорноморського регіону.