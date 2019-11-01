Оксана Сироїд: «Повага до солдата — починається з поваги президента до солдата» Суспільство | 31-10-2019, 13:58 0 190 У Львові триває ІІІ Безпековий форум, під час якого авторитетні спікери з різних країн світу діляться своїми ідеями, досвідом та знаннями в межах теми «Росія в Європі: старі помилки чи нові виклики?». Як зауважила Оксана Сироїд, народна депутатка України VIII скликання, заступниця голови Верховної Ради України, співзасновниця Львівського Безпекового форуму, від ставлення влади до солдатів і ветеранів буде залежати довіра всього суспільства до військових і наша безпека. Також до сьогодні ні державна влада України, ні світова спільнота не називає війну на Сході саме російською агресією проти України. І це має згубні наслідки.



«Повага до солдата — починається з поваги президента до солдата. Треба звертати увагу очільників держави на те, що від ставлення влади до солдатів і ветеранів буде залежати довіра всього суспільства до військових і наша безпека», — зауважила Оксана Сироїд.



З її слів, сьогодні дуже небезпечною є риторика лише умиротворення. Бо так ми губимо гостроту зору і втрачаємо усвідомлення небезпеки. «Так, ми всі хочемо миру, але не хочемо, щоб він коштував нам життя», — сказала вона.



Щодо міжнародної позиції, Оксана Сироїд відзначила, що особлива відповідальність сьогодні — саме на Німеччині. І тому потрібно щоразу нагадувати міжнародним партнерам про ці уроки пам’яті.



«Особлива відповідальність лежить на Німеччині. Бо особливі симпатії Німеччини до Росії тільки впродовж останніх 100 років вже не один раз відігравали фатальну роль для України. Тільки те, що в 50-х рока було створено НАТО, зупинило намагання Німеччини повернутися до співпраці з Радянським Союзом. Тому нам дуже важливо засвоїти ці уроки пам’яті і не соромитися їх нагадувати. Впродовж 300 років на цій території триває війна за українську землю, яку провадить Росія. Тому треба щоразу нагадувати нашим міжнародним партнерам, що кожен раз, коли вони жертвували цією землею на користь Росії, це закінчувалося дуже тяжкими наслідками для всього світу», — зазначила Оксана Сироїд, народна депутатка України VIII скликання, заступниця голови Верховної Ради України, від ставлення влади до солдатів і ветеранів — буде залежати довіра всього суспільства до військових і наша безпека.



Також вона зауважила, що українська влада не може називати війну на Сході російською агресією, бо Росія цього не визнає. «Більшість європейських держав також уникають визнавати це, і чиниться тиск на владу не наголошувати, що є російська агресія проти України. Це відповідальність української влади і всіх нас, чи готові ми бути чесними», — зазначила Оксана Сироїд.



Нагадаємо, Львівський Безпековий форум 2019 відбудеться 30 жовтня — 1 листопада 2019 року у центрі Митрополита Андрея Шептицького УКУ.



Організатори форуму: ГО «Інститут Просвіти», Український католицький університет, КУ «Інститут міста» та Львівська міська рада.



Львівський Безпековий форум відбувається за підтримки Фонду Ганса Зайделя, Фонду Чорного моря Німецького фонду Маршала, Центру Інформації та документації НАТО в Україні та Міжнародного фонду Відродження.