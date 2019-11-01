Олександр Ганущин привітав учасників ХІХ Міжнародного економічного форуму Суспільство | 31-10-2019, 15:21 0 126



Сьогодні, 31 жовтня, у Львові стартував дводенний ХІХ Міжнародний економічний форум «Invest In Lviv Region». Це національна і міжнародна платформа, створена для компетентного обговорення важливих проблем, пов’язаних із конкурентоздатністю регіонів, їхнім стратегічним розвитком та економічним зростанням.



Привітати учасників форуму завітав голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин.



«Форум – це майданчик, де народжуються нові ідеї, де закладається перспектива Львівщини. Тому, думаю, ми багато почуємо нового, що буде створено на перспективу для області, і, напевне, усунемо деякі перешкоди, які, можливо, стоять на шляху бізнесу. Хоча на Львівщині бізнес дійсно почувається безпечно. Зичу всім доброї роботи!», - сказав очільник облради.



Крім того, Львівську обласну раду на заході представляють заступник голови Львівської обласної ради Юрій Гудима та депутати обласної ради.



Зауважимо, що головними завданнями форуму є представлення України як безпечної території для ведення бізнесу, діалогу між владою і бізнесом, активізація транскордонної співпраці, залучення інвестицій, встановлення корисних бізнес-контактів між українськими та закордонними діловими колами.



Цікаво, що перший день форуму матиме чотири блоки: «Аутсорсинг бізнес-процесів як інструмент динамічного розвитку економіки Львівщини», «Впровадження нових технологій. Еволюція промислового виробництва», «Індустріальні парки як прогресивний інструмент залучення технологічних компаній» і «Фінансові інструменти розвитку: світова практика та перспективи для України».



У другий день форуму говоритимуть про агропромисловий розвиток, експорт, туризм, міжнародну технічну допомогу та енергозбереження.



