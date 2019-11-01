У центрі Києва горить житловий будинок Суспільство | 31-10-2019, 23:50 0 72 Рятувальники ліквідують пожежу на даху шестиповерхового житлового будинку на вулиці Пирогова 2 в Шевченківському районі Києва.



Джерело: Головне управління ДСНС у Києві, офіційний портал Києва



Деталі: Інформацiя про пожежу надійшла о 21:12.



На момент приїзду пожежників площа пожежі сягала близько 100 кв.м.



Триває евакуація, вже вивели з будинку 40 осiб.



У ДСНС повідомляють про 13 одиниць основної та спецтехнiки 65 рятувальникiв, задіяних у гасінні пожежі.



Водночас, у КМДА зазначають, що на місці події також працюють 13 осіб особового складу КАРС "Київська служба порятунку" та 2 аварійно-рятувальні автомобілі.