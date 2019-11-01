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У центрі Києва горить житловий будинок
|Суспільство | 31-10-2019, 23:50
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|Рятувальники ліквідують пожежу на даху шестиповерхового житлового будинку на вулиці Пирогова 2 в Шевченківському районі Києва.
Джерело: Головне управління ДСНС у Києві, офіційний портал Києва
Деталі: Інформацiя про пожежу надійшла о 21:12.
На момент приїзду пожежників площа пожежі сягала близько 100 кв.м.
Триває евакуація, вже вивели з будинку 40 осiб.
У ДСНС повідомляють про 13 одиниць основної та спецтехнiки 65 рятувальникiв, задіяних у гасінні пожежі.
Водночас, у КМДА зазначають, що на місці події також працюють 13 осіб особового складу КАРС "Київська служба порятунку" та 2 аварійно-рятувальні автомобілі.
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