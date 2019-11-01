Іспанія пропонує провести кліматичну конференцію в Мадриді Суспільство | 01-11-2019, 08:37 0 92 Після того, як президент Чилі заявив, що його країна більше не може проводити щорічну всесвітню кліматичну конференцію, Іспанія запропонувала провести її в Мадриді.



Джерело: BBC



Пропозиція Іспанії буде розглянута ООН наступного тижня.



Іспанський уряд заявив, що питання зміни клімату повинно бути пріоритетним для ООН.



У свою чергу президент Чилі Себастьян Піньєра заявив, що його уряду необхідно "розставити пріоритети для відновлення громадського порядку" після серйозних антиурядових протестів.



Нагадаємо:



Всесвітня конференція з питань клімату повинна була початися 3 грудня в Сантьяго.

Протягом 25 років учасники переговорів з майже 200 країн збиралися, щоб спробувати виробити глобальну стратегію боротьби з підвищенням температури.

