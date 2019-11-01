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Іспанія пропонує провести кліматичну конференцію в Мадриді
|Суспільство | 01-11-2019, 08:37
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|Після того, як президент Чилі заявив, що його країна більше не може проводити щорічну всесвітню кліматичну конференцію, Іспанія запропонувала провести її в Мадриді.
Джерело: BBC
Пропозиція Іспанії буде розглянута ООН наступного тижня.
Іспанський уряд заявив, що питання зміни клімату повинно бути пріоритетним для ООН.
У свою чергу президент Чилі Себастьян Піньєра заявив, що його уряду необхідно "розставити пріоритети для відновлення громадського порядку" після серйозних антиурядових протестів.
Нагадаємо:
Всесвітня конференція з питань клімату повинна була початися 3 грудня в Сантьяго.
Протягом 25 років учасники переговорів з майже 200 країн збиралися, щоб спробувати виробити глобальну стратегію боротьби з підвищенням температури.
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