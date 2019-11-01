Вертоліт Південної Кореї впав в море Суспільство | 01-11-2019, 08:50 0 104 Вертоліт Південної Кореї впав у море недалеко від спірних з Японією островів Токто, сім осіб, які перебували на борту, числяться зниклими без вісті.



Джерело: Yonhap



За інформацією агентства, вертоліт вилетів з Токто 31 жовтня близько 23:26 за місцевим часом (16:26 за Києвом), після чого впав у воду. На його борту були двоє чоловіків з рибальського човна і п'ятеро рятувальників. У їх пошуках задіяні військові кораблі, вертольоти, кілька рибальських човнів, також планують залучити дайверів.



Зазначається, що зниклий вертоліт виготовлений французькою компанією Airbus Helicopters, може перевозити до 28 пасажирів і літати протягом п'яти годин зі швидкістю 250 км/год.