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Вертоліт Південної Кореї впав в море
|Суспільство | 01-11-2019, 08:50
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|Вертоліт Південної Кореї впав у море недалеко від спірних з Японією островів Токто, сім осіб, які перебували на борту, числяться зниклими без вісті.
Джерело: Yonhap
За інформацією агентства, вертоліт вилетів з Токто 31 жовтня близько 23:26 за місцевим часом (16:26 за Києвом), після чого впав у воду. На його борту були двоє чоловіків з рибальського човна і п'ятеро рятувальників. У їх пошуках задіяні військові кораблі, вертольоти, кілька рибальських човнів, також планують залучити дайверів.
Зазначається, що зниклий вертоліт виготовлений французькою компанією Airbus Helicopters, може перевозити до 28 пасажирів і літати протягом п'яти годин зі швидкістю 250 км/год.
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