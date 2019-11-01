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ООС: бойовики продовжують стріляти, 15 порушень за добу
|Суспільство | 01-11-2019, 08:52
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|31 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, іншої стрілецької зброї та озброєння БМП.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 7 обстрілів:
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 8 обстрілів:
"Вчора, 31 жовтня, поранення зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил, ще один – отримав бойове травмування",- доповіли військові.
З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації обстріляли наші позиції біля Луганського з РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Втрат не зафіксовано.
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