ООС: бойовики продовжують стріляти, 15 порушень за добу Суспільство | 01-11-2019, 08:52 0 97 31 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню.





Джерело: штаб ООС



Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, іншої стрілецької зброї та озброєння БМП.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 7 обстрілів:



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 8 обстрілів:



"Вчора, 31 жовтня, поранення зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил, ще один – отримав бойове травмування",- доповіли військові.



З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації обстріляли наші позиції біля Луганського з РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Втрат не зафіксовано.



