Листопад почнеться туманами й сонячним холодом Суспільство | 01-11-2019, 09:00 0 92 В Україні 1 листопада опади не очікуються, температура 3-8° тепла, на Закарпатті та півдні Одещині до 12°, у східних областях 0-3° тепла.



Про це "Укрінформу" повідомили у Українському гідрометцентрі.



"Без істотних опадів. Вночі та вранці у західних, місцями північних та центральних областях туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура 3-8° тепла, на Закарпатті та півдні Одещині до 12°, у східних областях 0-3° тепла", – йдеться у повідомленні.



У Києві та області у п'ятницю без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. У столиці температура 5-7° тепла, на Київщині 3-8° тепла, вночі та вранці місцями туман.



За прогнозом, 2 листопада без опадів, лише на Закарпатті вдень невеликий дощ; температура вночі 0-5° морозу, вдень 4-9° тепла; у східній частині вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° тепла; на крайньому півдні країни та Закарпатті вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 6-11° тепла.



3 листопада у західних, північних та місцями центральних областях невеликий дощ (вночі на півночі Лівобережжя з мокрим снігом), у Карпатах та на Закарпатті помірні дощі, на решті території без опадів; температура вночі 0-5° тепла, вдень 7-12°, на півдні Одещини, Закарпатті та Прикарпатті до 16° тепла, у східній частині вночі 2-7° морозу, вдень 4-9° тепла.



Вітер південний, 7-12 м/с, 2 листопада вночі у західних, вдень і в північних та центральних областях, 3 листопада в Україні, крім східної частини, пориви 15-20 м/с.



На Київщині 2 листопада без опадів; температура вночі 0-5° морозу, вдень 4-9° тепла. 3 листопада вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ; температура вночі 0-5° тепла, вдень 7-12°. Вітер південний, 7-12 м/с, вдень 2 листопада та протягом 3 листопада пориви 15-20 м/с.



Синоптики прогнозують 4 листопада в західних, вночі місцями і в північних областях невеликий дощ, на Закарпатті та в Карпатах помірний дощ, на решті території без опадів; температура вночі 4-9° тепла, на крайньому заході країни та узбережжі Чорного моря до 12°, вдень 12-17°, у південній частині до 20°, на сході країни та півночі Лівобережжя вночі 0-6° тепла, вдень 9-14°.



5 листопада невеликий, місцями помірний дощ, лише вночі у східній, вдень у західній частині без опадів; температура вночі 6-12°, на заході та сході 4-9° тепла, вдень 9-15°, на півдні до 18°.



У столичному регіоні 4 листопада вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів; температура вночі 4-9° тепла, вдень 12-17°. 5 листопада невеликий дощ; температура вночі 6-11°, вдень 9-15°.