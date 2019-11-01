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Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил
|Суспільство | 01-11-2019, 09:44
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Усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил відкрились згідно осіннього графіку та працюють у рамках запровадження режиму «жовтий».
Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:
«Майорське» – 20/50; «Мар’їнка» – 0/70; «Новотроїцьке» – 25/50; «Гнутове» – 10/10.
За минулу добу через КПВВ прослідувало понад 35,5 тисячі осіб та 4,5 тисячі транспортних засобів:
«Майорське» – 8150 осіб та 1030 транспортних засобів;
«Мар’їнка» – 7440 осіб та 1270 транспортних засобів;
«Новотроїцьке» – 7400 осіб та 1500 транспортних засобів;
«Гнутове» – 3150 осіб та 740 транспортних засобів;
«Станиця Луганська» – 9400 осіб.
В КПВВ «Станиця Луганська» прикордонники Лисичанського загону припинили спробу незаконного переміщення через лінію розмежування товарів на суму понад 11 тисяч гривень. Про виявлене правопорушення повідомлено представників ДФС.
У контрольному пункті в’їзду-виїзду «Гнутове» прикордонний наряд від Донецького загону виявив автомобіль, що перебував у розшуку. Транспортний засіб разом з водієм передано співробітникам Національної поліції.
У двох випадках громадяни України намагалися домовитися з військовослужбовцями Краматорського та Донецького загонів про безперешкодний пропуск через лінію розмежування за грошову винагороду в 200 та 500 гривень. Порушників та грошові кошти передано співробітникам Національної поліції.
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