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Перейти на спрощену систему оподаткування – за новою формою заяви
|Суспільство | 01-11-2019, 13:22
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Головне управління ДПС у Закарпатській області повідомляє, що 22 жовтня 2019 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 16.07.2019 №308 «Про затвердження форм заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, розрахунку доходу за попередній календарний рік, запиту про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку та витягу з реєстру платників єдиного податку» (далі – Наказ №308), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.09.2019 за №1054/34025, яким затверджено нові форми:
- заяви про застосування спрощеної системи оподаткування;
- розрахунку доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування;
- запиту про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку;
- витягу з реєстру платників єдиного податку.
Згідно з пунктом 2 Наказу №308 втратив чинність наказ Міністерства фінансів України від 20.12.2011 №1675 «Про затвердження форми свідоцтва платника єдиного податку та порядку видачі свідоцтва, форми та порядку подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування та форми розрахунку доходу за попередній календарний рік», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.12.2011 за №1536/20274.
З текстом Наказу №308 можна ознайомитися скориставшись розділом «Нормативні та інформаційні документи» Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (http://zir.tax.gov.ua).
Відділ комунікацій
ГУ ДПС у Закарпатській області
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