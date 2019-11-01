|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Штрафи за несвоєчасну сплату податків фізичними особами-підприємцями
|Суспільство | 01-11-2019, 13:23
| 0 96
|
Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що несвоєчасна сплата єдиного податку фізичною особою-підприємцем (далі ‒ ФОП) 1 та 2 групи передбачає накладення штрафу в розмірі 50 відсотків ставки єдиного податку, обраної платником єдиного податку. Так, наприклад, наслідком несплати чи сплати з порушенням встановленого строку щомісячної суми єдиного податку – 834,60 грн. буде накладено штраф у розмірі 417,30 гривень. (ст.122 Податкового кодексу України (далі ‒ ПКУ)).
Порушення правил сплати єдиного податку ФОП 3 групи призведе до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:
при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, ‒ у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу;
при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, ‒ у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу (п. 126.1 ст. 126 ПКУ).
За несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску (ЄСВ) накладається штраф у розмірі 20 відсотків своєчасно не сплачених сум (пп. 2 п.11 ст. 25 Закону України від 08 липня 2010 року N 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», із змінами та доповненнями).
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Нічні «лісоруби». Біля кордону затримали браконьєрів на підводах та тракторі...
|01-11-2019, 16:48
| >>>
|Майже на 47 відсотків зросли надходження до бюджетів на Львівщині від підприємств з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води...
|01-11-2019, 16:19
| >>>
|Зловмисник, який обікрав помешкання львів’янок, опинився за ґратами...
|01-11-2019, 15:34
| >>>
|Два колеса авто румун запакував сигаретами...
|01-11-2019, 15:33
| >>>
|На полігоні під Києвом військовослужбовці Адміністрації Держприкордонслужби та центрального підпорядкування підвищували професійну майстерність...
|01-11-2019, 15:32
| >>>
|Програмні РРО від ДПС будуть надаватися і обслуговуватися безкоштовно...
|01-11-2019, 13:31
| >>>
|На понад 28 відсотків зросли надходження податків та зборів до бюджетів від підприємств наземного транспорту на Львівщині...
|01-11-2019, 13:30
| >>>
|