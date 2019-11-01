ЧЕРГОВИЙ СХОВОК З СИГАРЕТАМИ ВИЯВИЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА КОРДОНІ З РУМУНІЄЮ Суспільство | 01-11-2019, 13:28 0 85



Черговий сховок з сигаретами виявили сьогодні прикордонники Мукачівського загону спільно з митниками.

В пункті пропуску "Дякове", що на українсько-румунському кордоні, під час проведення поглибленого огляду автомобіля марки "Фольксваген", яким на виїзд з України прямував 45-річний громадянин Румунії, наряд виявив, що обидва задні колеса заповнені тютюновими виробами. З'ясувалось, що повертаючись додому, водій вирішив спакувати в колеса свого авто 630 пачок сигарет.

Замість сумнівного підробітку, горе-контрабандист втратив і сигарети, і транспортний засіб. Наразі сума оцінки вилучених предметів встановлюється.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



