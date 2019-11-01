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На понад 28 відсотків зросли надходження податків та зборів до бюджетів від підприємств наземного транспорту на Львівщині
|Суспільство | 01-11-2019, 13:30
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В управлінні моніторингу доходів та обліково-звітних систем Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що від підприємств, які здійснюють діяльність наземного транспорту на Львівщині у січні-вересні 2019 року до Зведеного бюджету України надійшло 954,3 млн. грн. податкових платежів, що на 211,7 млн. грн., або на 28,5 відс. більше, ніж у відповідному періоді 2018 року.
Питома вага цієї галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету України складає 4,5 відсотка.
Найбільшими платниками транспортної галузі є: філія "Пасажирська компанія" АТ „Укрзалізниця”, Львівський Регіональний Структурний Підрозділ Державного Підприємства Обслуговування Повітряного Руху України, Філія "Оператор Газосховищ України" АТ "Укртрансгаз", Львівська Дирекція ПАТ "Укрпошта", Львiвська Фiлiя ТзОВ "Нова Пошта", ЛКП "Львiвелектротранс", ДП "Львiвський Облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобiльнi Дороги України" та ТЗОВ "Торговий Дiм "Мiст Експрес".
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