На полігоні під Києвом військовослужбовці Адміністрації Держприкордонслужби та центрального підпорядкування підвищували професійну майстерність Суспільство | 01-11-2019, 15:32 0 71 ВІДЕО:https://www.youtube.com/watch?v=v6toonekDmg&feature=youtu.be









Комплексні практичні заняття з навчально-бойової підготовки в польових умовах проведено з персоналом Держприкордонслужби на одному з полігонів Національної гвардії України під Києвом.



Перевірка рівня професійної підготовки військовослужбовців Адміністрації Державної прикордонної служби та підрозділів центрального підпорядкування проводилась Департаментом персоналу Адміністрації Держприкордонслужби відповідно до запланованих заходів з підготовки особового складу ДПСУ у 2019 році.



Заходи з перевірки тривали з 29 по 31 жовтня. Зокрема було проведено службово-прикладні вправи стрільб з автомата та пістолета зі зміною магазинів із-за укриття та в русі, практичні завдання з особистої безпеки та застосування сили, з тактичної медицини та перевірки фізичної підготовки військовослужбовців. Перевірили також виконання нормативів із захисту від зброї масового ураження та застосування протигазів тощо.



Окремо військовослужбовців ознайомили з новими зразками стрілецької зброї, прийнятої на озброєння Державної прикордонної служби України.



