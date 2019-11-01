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Два колеса авто румун запакував сигаретами
|Суспільство | 01-11-2019, 15:33
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ВІДЕО:https://www.youtube.com/watch?v=v1y-ri5mACU&feature=youtu.be
Сховок з сигаретами виявили сьогодні прикордонники Мукачівського загону спільно з митниками.
Товар знайшли у пункті пропуску «Дякове», що на українсько-румунському кордоні, під час проведення поглибленого огляду автомобіля марки «Фольксваген. Сигарети віз 45-річний громадянин Румунію, який запхав куриво в обидва задні колеса. Всього із коліс авто прикордонники дістали 630 пачок сигарет.
Замість сумнівного підробітку, горе-контрабандист втратив і сигарети, і транспортний засіб. Наразі сума оцінки вилучених предметів встановлюється.
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