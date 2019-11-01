Зловмисник, який обікрав помешкання львів’янок, опинився за ґратами Суспільство | 01-11-2019, 15:34 0 68





Обвинувальний акт стосовно 30-річного львів’янина скерували до місцевого суду поліцейські Шевченківського відділу поліції за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №2.



Підозрюваному інкримінують ч.2 ст.15 – ч.3 ст.185 КК України – вчинення закінченого замаху на таємне викрадення чужого майна (крадіжки), поєднане з проникненням у житло, вчинене повторно.



Йдеться про подію, яка сталась увечері, 2 жовтня цього року у Львові.



Встановлено, що зловмисник проник до приміщення однієї із квартир Шевченківського району, звідки викрав два мобільних телефони, навігатор та 6 660 гривень.



Накрадене чоловік сховав у куртку та намагався утекти, однак був виявлений потерпілою та її донькою, які і викликали правоохоронців, а ті – затримали лиходія у порядку ст.208 КПК України.



З’ясувалось, що до приміщення крадій потрапив за допомогою металевої відмички.



Так, 29.10.2019, вироком Шевченківського районного суду м.Львова обвинуваченого визнано винним та засуджено до 3 трьох років позбавлення волі.



До набрання вироком суду законної сили фігурант перебуватиме під вартою.







Пресслужба прокуратури Львівської області