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Зловмисник, який обікрав помешкання львів’янок, опинився за ґратами
|Суспільство | 01-11-2019, 15:34
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Обвинувальний акт стосовно 30-річного львів’янина скерували до місцевого суду поліцейські Шевченківського відділу поліції за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №2.
Підозрюваному інкримінують ч.2 ст.15 – ч.3 ст.185 КК України – вчинення закінченого замаху на таємне викрадення чужого майна (крадіжки), поєднане з проникненням у житло, вчинене повторно.
Йдеться про подію, яка сталась увечері, 2 жовтня цього року у Львові.
Встановлено, що зловмисник проник до приміщення однієї із квартир Шевченківського району, звідки викрав два мобільних телефони, навігатор та 6 660 гривень.
Накрадене чоловік сховав у куртку та намагався утекти, однак був виявлений потерпілою та її донькою, які і викликали правоохоронців, а ті – затримали лиходія у порядку ст.208 КПК України.
З’ясувалось, що до приміщення крадій потрапив за допомогою металевої відмички.
Так, 29.10.2019, вироком Шевченківського районного суду м.Львова обвинуваченого визнано винним та засуджено до 3 трьох років позбавлення волі.
До набрання вироком суду законної сили фігурант перебуватиме під вартою.
Пресслужба прокуратури Львівської області
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