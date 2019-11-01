Майже на 47 відсотків зросли надходження до бюджетів на Львівщині від підприємств з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води Суспільство | 01-11-2019, 16:19 0 57



Підприємства з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води на Львівщині у січні-вересні 2019 року до Зведеного бюджету України сплатили 726,7 млн. грн. податкових платежів, що на 231,7 млн. грн., або на 46,8 відсотка більше, ніж у відповідному періоді 2018 року. Про це повідомили в управлінні моніторингу доходів та обліково-звітних систем Головного управління ДПС у Львівській області.

Питома вага цієї галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету України складає 3,4 відсотка. Її найбільшими платниками є: ПАТ "Львiвгаз", ТОВ "Львiвенергозбут", ЛМКП "Львiвтеплоенерго", вiдокремлений пiдроздiл "Добротвiрська Теплова Електрична Станція", ТОВ "Карпатський Вiтер" та ТОВ "Еко-Оптiма".

