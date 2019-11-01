Нічні «лісоруби». Біля кордону затримали браконьєрів на підводах та тракторі Суспільство | 01-11-2019, 16:48 0 79

ВІДЕО: https://youtu.be/fKBj8O8rw8o



Караван з деревиною затримали неподалік українсько-румунського кордону військовослужбовці Чернівецького прикордонного загону.



Виявили правопорушення охоронці кордону відділу «Порубне» учора вночі. Чотирьох «лісорубів» - місцевих жителів, прикордонники зупинили за кілька сотень метрів від кордону. Правопорушники на трьох підводах та мінітракторі саме транспортували деревину. Жодних документів чоловіки не мали, а ні на вирубку лісу, а ні тих, що б посвідчили їх особу.



По даному факту проінформовано представників Національної поліції, які і прибули на місце виявлення протиправної діяльності для проведення слідчих дій.



За порушення прикордонного режиму на чоловіків складено адміністративні протоколи згідно з ст. 202 КУпАП. Заходи щодо встановлення всіх обставин правопорушення проводяться представниками Глибоцького відділення поліції.





