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Нічні «лісоруби». Біля кордону затримали браконьєрів на підводах та тракторі
|Суспільство | 01-11-2019, 16:48
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ВІДЕО: https://youtu.be/fKBj8O8rw8o
Караван з деревиною затримали неподалік українсько-румунського кордону військовослужбовці Чернівецького прикордонного загону.
Виявили правопорушення охоронці кордону відділу «Порубне» учора вночі. Чотирьох «лісорубів» - місцевих жителів, прикордонники зупинили за кілька сотень метрів від кордону. Правопорушники на трьох підводах та мінітракторі саме транспортували деревину. Жодних документів чоловіки не мали, а ні на вирубку лісу, а ні тих, що б посвідчили їх особу.
По даному факту проінформовано представників Національної поліції, які і прибули на місце виявлення протиправної діяльності для проведення слідчих дій.
За порушення прикордонного режиму на чоловіків складено адміністративні протоколи згідно з ст. 202 КУпАП. Заходи щодо встановлення всіх обставин правопорушення проводяться представниками Глибоцького відділення поліції.
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