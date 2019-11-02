Такої бандури ви ще не чули: у понеділок стартує III Lviv Bandur Fest Суспільство | 01-11-2019, 19:24 0 84 З 4 по 10 жовтня у Львові відбудеться третій в Україні фестиваль сучасної бандури Lviv Bandur Fest. У програмі заплановані виступи відомих колективів з різних міст України, концерти відомих бандуристів з США, презентації сучасних свіжих альбомів бандур-гуртів, майстер-класи, презентація унікального мобільного додатку та курси англійської та культурного менеджменту для бандуристів.

Родзинкою фестивалю стане презентація унікального мобільного додатку Bandura app. А завершиться фестиваль найбільшим концертом бандуристів у палаці Хоткевича.



«Bandura open to the world»



З листопада 2019 по квітень 2020 у Львові відбудуться 2 спеціалізовані курси для бандуристів та бандуристок: курс спеціалізованої англійської мови, який допоможе бандуристам прокачати свої знання з англійською, дізнатися про базову музичну термінологію англійською мовою та навчить писати ефективні прес-релізи англійською мовою. Та відкритий курс про музичний менеджмент та маркетинг, що дасть можливість музикантам розширити свої знання про просування та ефективне управління музичними проєктами. Курси відбуваються за підтримки Посольства США в Україні. Реєстрація на курси триває до 10 листопада за посиланням: bit.ly/Bandura_open_registration



Bandura app: відчуй бандуру у своєму телефоні



6 листопада у галереї сучасної сценографії (вул. Городоцька, 36) у Львові презентують унікальний мобільний додаток «Bandura app».



«Минулого року ми запустили сторінку «Bandura online» де можна зіграти на старосвітській бандурі, за кілька місяців цей сайт зірвав фурор, адже сторінку сайту на даний момент переглянули понад 65 мільйонів (!) разів користувачі з усього світу. Після цього успіху ми зрозуміли, що варто створити мобільний додаток. Втілити його у життя вдалось завдяки у партнерській співпраці з проєктом «Ukrzen» Михайла Голобородька, а також завдяки підтримці відомих бандуристів та експертів, серед яких: Юліан Китастий, Юрій Фединський, Оксана Герасименко та підтримці Українського культурного фонду.



У додатку зібрано 6 унікальних інструментів: чернігівську бандуру, львівську бандуру харківського типу, кобзу, торбан, старосвітську бандуру та один інструмент сюрприз, який можна буде почути на презентації проєкту. Мобільний додаток буде безкоштовний для скачування. А кожен українець зможе спробувати зіграти якусь мелодію, навіть якщо не вміє грати на цьому інструменті.



Цей додаток стане ідеальним для тих, хто хоче розслабитися після важкого робочого дня і, можливо, втілити свою мрію — навчившись грати на одному з інструментів", — каже арт-директорка Lviv Bandur Fest Анастасія Войтюк.



У рамках презентації концерту відбудуться виступи відомих виконавців та гуртів: Три кроки в ніч, Юліана Китастого, Юрія Фединського та інших.



Такої бандури ви ще не чули: усе про концертну частину фестивалю



Для поціновувачів бандури в межах фестивалю буде насичена концертна програма. Основною концертною локацією стане улюблена львів’янами Львівська національна філармонія.



5 листопада засновники фестивалю і лідери сучасної бандури у Львові, гурт Troye Zillia презентує нову етно ф'южн програму ENDORФINY. Оригінальне звучання, витончені етно мотиви та позитивний заряд композицій, заміксовані із драйвовими стилями R&B, D&B, Afro-Cuban, Jazz, створюють особливий стиль альбому. Тож на концерті буде гаряче, а гурт зіграє у супроводі інструментів різних народів світу. Презентація альбому відбувається також за підтримки Українського Культурного Фонду.



7 листопада у Львівській філармонії (Вул. Чайковського, 7) на усіх поціновувачів бандури чекає унікальний концерт «Bandura Today». Участь в концерті візьмуть Любов Ступчук, Оксана Герасименко, Георгій Матвіїв, Дмитро Губ'як, гурт Три кроки в ніч та Koloyolo. Для входу на концерт потрібно зареєструватися за посиланням: bit. ly/Bandura_today. У цей же вечір вас здивує своїм співом та грою єдина в Україні та світі соул-бандуристка, учасниця шоу «Голос Країни» та"X-factor", виконавиця KRUTЬ із презентацією альбому «ALBINO». Подія відбудеться у закладі MolodoZeleno (2-й поверх, вул. Джерельна, 20).



8 листопада у Ляльковому театрі відбудеться концерт Юліана Китастого — відомого українського бандуриста, що проживає в США.



10 листопада у Палаці Культури ім. Г. Хоткевича відбудеться масштабний концерт гуртів та капел бандуристів. Долучитися до концерту можуть будь-які бандуристи, адже до 4 листопада триває конкурс для капел. Усі деталі шукайте на фейсбук-сторінці фестивалю — bit. ly/konkurs_lviv_bandur_fest.



Вчись і слухай: усе про майстер-класи на фестивалі



Під час Lviv Bandur Fest бандуру можна бути не лише почути, а й повправлятись у грі на ній. У програмі фестивалю майстер-класи від видатних українських та американських бандуристів, які є втіленням живої традиції і водночас — це митці-новатори, які сміливо експериментують з сучасною бандурою, її звучанням і можливостями. Участь у майстер-класах безкоштовна за умови попередньої реєстрації за посиланням: bit. ly/MK_Lviv_Bandur_Fest.



Повна програма майстер-класів:



5.11 о 14.00 год. у приміщенні Лялькового театру, пл. Данила Галицького, 1 Юрій Фединський «Торбан, кобза, та бандура- презентація забутих Українських національних інструментів» — Лекція та демонстрація від Майстра кобзарського мистецтва, американця, який залишив США і зараз живе в українському селі Крячківка на Полтавщині, де відроджує давню традицію, реконструює давні інструменти і навчає цього ремесла інших.



6.11 об 11.00 год у Малому залі Львівського музичного коледжу (ЛМК) ім. С. Людкевича, площа Маркіяна Шашкевича, 5 відбудеться зустріч з видатним американським бандуристом, композитором, імпровізатором, виконавцем старовинних творів і експериментатором на сучасній бандурі Юліаном Китастим «Від ностальгії до новаторства: життя з бандурою в Північній Америці».



7.11 о 14.00 год. у приміщенні Лялькового театру, пл. Данила Галицького, 1 усі охочі зможуть поставити «33 запитання Георгію Матвіїву» на майстер класі та творчій зустрічі з солістом НАОНІ, бандуристом-новатором та композитором.



9.11 о 12.00 год у залі музичної школи ім. Б.-Ю. Янівського № 6, вул. В. Гнатюка, 5/7 Оксана Герасименко, видатна львівська бандуртстка композитор і педагог, член національної спілки композиторів України, заслужений діяч мистецтв, лауреат премії імені Віктора Косенка, доцент ЛНМА ім. М. Лисенка проведе майстерклас: «Методичні засади звукоутворення на бандурі»



Також, 5.11 о 12.00 год у залі Дитяча музична школа № 6 ім. Б.-Ю. Янівського, вул. В. Гнатюка, 5/7 запрезентують свої нотні збірки для бандури в сучасному звучанні супермодні дівчата:



Марина Круть, співачка, композиторка і музикантка, лідерка гурту KRUTЬ, учасниця музичних телешоу, популяризаторка бандури, яка «своїм прикладом доводить, що цей інструмент може звучати сучасно і органічно в таких жанрах музики, як поп, соул і джаз».

Анастасія Войтюк — сучасна бандуристка, експериментатора, композиторка, лідерка гурту Troye Zillia, засновниця фестивалю Lviv Bandur Fest, яка в своїй творчості використовує техніки і стилі, які є нестандартними і нетиповими для бандури, пробує поєднувати бандуру із перкусією, клавішами, саксофоном, гітарою, кларнетом, експериментальними духовими, електронною музикою.

Наталія Курило — бандуристка, засновниця квартету «Барви Львова», вчитель-методист, композитор та аранжувальник. Авторка семи нотних збірок, які поєднують авторські твори, та обробки народних пісень (понад 100 творів), які з успіхом використовують у навчальних програмах та конкурсах не лише в Україні, а й в Австралії та Канаді.

Стежити за новинами фестивалю можна на офіційній сторінці у фейсбуці: facebook.com/lvivbandurfest та на сайті: lvivbandurfest.in.ua