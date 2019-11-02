В Золотому завершилось розведення військ – штаб ООС Суспільство | 01-11-2019, 19:28 0 100 У районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області завершилось дзеркальне розведення сил та засобів.



Джерело: Повідомлення прес-центру штабу ООС у Facebook



Дослівно: "Завершився етап розведення сил і засобів з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області. Представники СММ ОБСЄ, зокрема і з використанням БПЛА, виконали верифікацію проведених нами заходів".



Деталі: Щодо загальної ситуації на лінії розмежування, вказується, що впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції української армії з мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. впродовж поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.



Передісторія:



Міністр оборони України Андрій Загороднюк в п'ятницю заявив, що в Петровському 30 жовтня зафіксовано обстріли, тому розведення сил і засобів на цій ділянці 4 листопада не почнеться.

29 жовтня голова МЗС України заявив, що процес розведення сил і засобів у Золотому стартував.

Спецпредставни голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронньої контактній групі посол Мартін Сайдік підтвердив, що у Золотому поновили розведення сил.

29 жовтня командувач Об’єднаних сил Володимир Кравченко повідомив, що розведення військ у районі Золотого-4 буде відбуватися упродовж трьох діб.

При цьому ще 27 жовтня повідомлялося про обстріл бойовиків"неподалік Золотого-4 (у межах ділянки розведення) – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї".

29 жовтня у штабі ООС також повідомляли, що бойовики 5 разів стрілялив 5-ти кілометровій зоні біля ділянки розведення №2 (Золоте-4), але пізніше військові заявили, що обстріл "відбувся не в зоні розведення сил та засобів".

Увечері 28 жовтня у напрямку Золотого-4 стріляли по житлових будинках, повідомляла й українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.