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В Золотому завершилось розведення військ – штаб ООС
|Суспільство | 01-11-2019, 19:28
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|У районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області завершилось дзеркальне розведення сил та засобів.
Джерело: Повідомлення прес-центру штабу ООС у Facebook
Дослівно: "Завершився етап розведення сил і засобів з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області. Представники СММ ОБСЄ, зокрема і з використанням БПЛА, виконали верифікацію проведених нами заходів".
Деталі: Щодо загальної ситуації на лінії розмежування, вказується, що впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції української армії з мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. впродовж поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.
Передісторія:
Міністр оборони України Андрій Загороднюк в п'ятницю заявив, що в Петровському 30 жовтня зафіксовано обстріли, тому розведення сил і засобів на цій ділянці 4 листопада не почнеться.
29 жовтня голова МЗС України заявив, що процес розведення сил і засобів у Золотому стартував.
Спецпредставни голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронньої контактній групі посол Мартін Сайдік підтвердив, що у Золотому поновили розведення сил.
29 жовтня командувач Об’єднаних сил Володимир Кравченко повідомив, що розведення військ у районі Золотого-4 буде відбуватися упродовж трьох діб.
При цьому ще 27 жовтня повідомлялося про обстріл бойовиків"неподалік Золотого-4 (у межах ділянки розведення) – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї".
29 жовтня у штабі ООС також повідомляли, що бойовики 5 разів стрілялив 5-ти кілометровій зоні біля ділянки розведення №2 (Золоте-4), але пізніше військові заявили, що обстріл "відбувся не в зоні розведення сил та засобів".
Увечері 28 жовтня у напрямку Золотого-4 стріляли по житлових будинках, повідомляла й українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.
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