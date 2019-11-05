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У Києві оголосили "жовтий" рівень небезпеки
|Суспільство | 04-11-2019, 07:06
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|У понеділок, 4 листопада в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с, що відповідає першому ("жовтому") рівню небезпеки.
Джерело: КМДА
У зв'язку з цим управління з питань цивільного захисту КМДА закликає киян і гостей міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:
всі вікна щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев (особливо тополь), не паркувати поруч з ними автотранспорт;
у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті.
У КМДА нагадали, що при падінні дерев або гілок, при травмуванні людей слід негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.
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