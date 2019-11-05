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ООС: найманці Російської Федерації 14 разів обстріляли позиції українських підрозділів
|Суспільство | 04-11-2019, 09:04
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|3 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці 14 разів порушили режим припинення вогню.
Джерело: штаб
Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" зафіксовано 10 ворожих обстрілів.
"Вчора, 3 листопада, поранень внаслідок обстрілів зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил", - повідомили військові.
З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці з гранатометів, великокаліберних кулеметів та мінометів калібру 82 мм обстріляли наші позиції неподалік Новолуганського. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.
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