ООС: найманці Російської Федерації 14 разів обстріляли позиції українських підрозділів Суспільство | 04-11-2019, 09:04 0 138 3 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці 14 разів порушили режим припинення вогню.





Джерело: штаб



Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" зафіксовано 10 ворожих обстрілів.



"Вчора, 3 листопада, поранень внаслідок обстрілів зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил", - повідомили військові.



З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці з гранатометів, великокаліберних кулеметів та мінометів калібру 82 мм обстріляли наші позиції неподалік Новолуганського. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.