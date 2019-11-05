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Синоптики попереджають про сильні пориви вітру
|Суспільство | 04-11-2019, 09:08
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|Вдень 4 листопада в Україні пориви вітру 15-20 м/с, на Закарпатті та в Карпатах значний дощ.
Джерело: Український гідрометцентр
Деталі: Метеорологи попереджають про I рівень небезпечності, "жовтий".
На решті території, крім Закарпаття, за прогнозами – без суттєвих опадів.
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