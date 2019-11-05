Синоптики попереджають про сильні пориви вітру Суспільство | 04-11-2019, 09:08 0 140 Вдень 4 листопада в Україні пориви вітру 15-20 м/с, на Закарпатті та в Карпатах значний дощ.



Джерело: Український гідрометцентр



Деталі: Метеорологи попереджають про I рівень небезпечності, "жовтий".





На решті території, крім Закарпаття, за прогнозами – без суттєвих опадів.