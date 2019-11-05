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Розведення у Петрівському: бойовики готують провокацію з білою ракетою – ОС
|Суспільство | 04-11-2019, 09:52
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|Штаб Операції об’єднаних сил повідомляє, що бойовики, які порушували режим припинення вогню, заявляють про готовність до розведення сил у Петрівському 4 листопада і обіцяють просигналізувати про початок розведення білою ракетою.
Джерело: пресцентр ООС з посиланням на заяву Української сторони спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін
Дослівно: "У низці ЗМІ з'явилася інформація, про те, що окупаційна влада 04.11.2019 готова приступити до початку розведення сил і засобів на ділянці №3 "Петрівське", на знак чого запустять білу сигнальну ракету о 12:00 (за київським часом) 4 листопада.
У цьому контексті заяви представників окупаційної влади щодо намірів розпочати процес розведення на ділянці №3 є нічим іншим як черговою провокацією та замилюванням очей світовій спільноті".
Деталі: В ОС додали, що, діючи у такий спосіб, ватажки самопроголошених квазіутворень не дотримуються Мінських домовленостей та взятих на себе зобов’язань у форматі Тристоронньої контактної групи щодо встановлення стійкого режиму припинення вогню по всій лінії розмежування сторін.
У штабі також нагадали, що за даними СММ ОБСЄ, останнє порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків у межах ділянки № 3 "Петрівське" було зафіксоване 30 жовтня.
При цьому, згідно з Мінськими домовленостями, умовою початку розведення сил і засобів є верифікація СММ ОБСЄ дотримання режиму повного припинення вогню протягом семи діб.
Що було раніше: 1 листопада міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що у Петровському 30 жовтня були зафіксовані обстріли, тому розведення сил і засобів на цій ділянці 4 листопада не почнеться.
Передісторія:
31 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що розведення у Петрівському розпочнеться 4 листопада, за умови дотримання семиденного режиму тиші.
1 листопада пресцентр ООС повідомив, що у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області завершилось дзеркальне розведення сил та засобів.
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